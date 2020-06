Benjamín Vicuña habló sobre la importancia de salvar vidas, destacó las decisiones tomadas por el Gobierno argentino y dijo que se enojó con las decisiones tomadas en Chile Fuente: LA NACION

Benjamín Vicuña está instalado en su casa argentina desde marzo. El actor chileno, que reside en el país hace más de 10 años, evitó quedarse del otro lado de la Cordillera, donde se encontraba grabando una ficción. Es que acá en Buenos Aires, además de su prole -tiene cuatro hijos- está su mujer, la China Suárez, en la dulce espera, y junto a ellos transita sus días en cuarentena .

En una entrevista por Instagram con un medio trasandino, el actor destacó las medidas aplicadas en la Argentina para evitar la propagación del coronavirus por sobre las que se tomaron en su país de origen. "Aquí la situación está difícil. Nosotros llevamos una cuarentena de más de setenta días seguidos. Ha sido muy larga. Aquí se aplicó desde un primer momento mano firme y hay una cuarentena total en el país, que ahora se está empezando a flexibilizar en algunos lugares", explicó.

Y agregó: "A mí me parece que, en términos humanitarios, se hizo lo correcto, que es cuidar a la gente. Han cuidado a cada uno de los argentinos y en ese sentido las cosas se han hecho bien. Es un país con cuarenta y cuatro millones de personas y hoy se tienen que lamentar poco más de quinientos muertos".

Sobre las medidas que se aplicaron en Chile, donde recién se decidió el confinamiento el pasado 15 de mayo, opinó: "Al principio me enojé porque viví como algo personal que no se estén tomando medidas. No estuve de acuerdo con muchas cosas que hizo el ministro de Salud, Jaime Mañalich; y después tuve que guardar silencio porque no hay una fórmula. Hay muchos palos de ciego. Y no creo en las malas intenciones. Simplemente, creo es algo que a veces nos supera. Pero yo estoy a favor de tomar decisiones más drásticas como hizo la Argentina".

Además el actor dio su punto de vista sobre la crisis económica que se vive, como consecuencia de la cuarentena para evitar el desborde sanitario. "En cuanto al empleo, acá hay una cosa parecida a la del empleo en Chile, en donde se pagaron una parte de los sueldos y prohibieron hacer despidos durante la cuarentena. Pero sí, la cuarentena fue general, fue respetada por la gente, y eso tiene logros. Después veremos toda esa grieta que hay entre la economía y la salud, porque efectivamente ya hay personas que hablan del tremendo golpe que va a significar haber tomado una decisión así. Sin embargo, el golpe se está viviendo en todo el mundo. Estamos todos con una restricción tremenda, y hay mucho desempleo en muchos países, como Estados Unidos y Chile. Es difícil para todos", cerró el actor.