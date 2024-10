Benjamín Vicuña detalló la actitud de sus hijos frente a la separación de Pampita y Roberto García Moritán

Escuchar

En medio del escándalo, Benjamín Vicuña se refirió públicamente a cómo sus hijos están afrontando la separación de su mamá, Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. El actor dio detalles de su postura en medio de este difícil momento para la familia y del rol que ha asumido frente a la situación.

En diálogo con el programa Intrusos (América), el actor chileno fue consultado sobre la ruptura de su expareja, ante lo que expresó: “Mi posición es la misma, tanto ante la prensa como en lo privado. Son situaciones incómodas y dolorosas, esa es la realidad. El resto es mucho ruido del que no me puedo hacer cargo y no tengo por qué opinar sobre la vida privada de la mamá de mis hijos”, señaló.

En cuanto a cómo Bautista, Benicio y Beltrán, los tres varones que tiene en común con Pampita, están transitando este momento, el actor aseguró: “Mis hijos están bien, somos un equipo”. Además, confirmó que mantiene comunicación constante con la modelo: “Sí, por supuesto, es la mamá de mis hijos”, sumó.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos fruto de su relación con Pampita: Bautista, Benicio, Beltrán, más Amancio y Magnolia, hijos que comparte con la China Suárez Instagram @benjaminvicuna.ok

A pesar de su intento de evitar profundizar en el tema, el actor reconoció lo difícil que es lidiar con las separaciones en el ámbito público. “Es un tema delicado, todos los que vivimos una separación sabemos lo que significa la intimidad, y a eso se le suma el ruido mediático”, agregó. El actor hizo hincapié en que su único rol en este contexto es el de acompañar la crianza de sus hijos y ser parte de un equipo con Pampita.

Mientras la separación de la modelo de García Moritán sigue generando rumores en relación a los motivos reales de la ruptura, varias figuras del espectáculo han expresado sus opiniones sobre la separación del año. Entre ellas, Susana Giménez y Mirtha Legrand coincidieron en que la conductora no debería volver con su expareja, a quien se ha apuntado como el autor de infidelidades durante el tiempo que duró su matrimonio. Ambas divas ofrecieron su apoyo a la conductora y madre de Ana, la hija que tiene en común con García Moritán, en este difícil momento.

Tras cinco años juntos, Roberto García Moritán y Pampita se separaron en medio de rumores de infidelidad

Esta misma semana, durante la gala de la Fundación Fundaleu, Giménez afirmó: “No tiene que volver. Ya viví eso. No tiene que volver, por supuesto que no”. También se refirió a los rumores de infidelidad como posible motivo de la ruptura, aunque descartó otros rumores de corrupción.

Legrand, por su parte, fue igualmente contundente al señalar que Carolina Ardohain no debería retomar la relación, destacando que la han hecho “sufrir muchísimo”. “Que no vuelva”, dijo La Chiqui en su programa del sábado por la noche frente a sus invitados en la mesa, entre quienes se encontraba Gabriel Oliveri, uno de los íntimos amigos de Pampita y quien aseguró que la ruptura fue por una infidelidad.

Pampita Ardohain junto a Susana Giménez, en la noche de Fundaleu

Oliveri le pidió a Mirtha que guíe a su amiga. “¿Qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos? ¿Qué vuelva? ¿Que no vuelva? ¿Cómo lo tiene que tomar? ¿Hablar a favor de él? ¿Qué consejo le podrías dar?”, quiso saber. “Que no vuelva. Ella fue fiel y es una buena madre, excelente madre”, expresó la conductora.

Después de renunciar a su cargo como ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, García Moritán se muestra esquivo con los medios. Esta semana, el programa LAM buscó hablar con el empresario, quien se mostró molesto con las preguntas del cronista. Cuando el exfuncionario se subía a su auto días atrás, reaccionó con enojo ante las preguntas de un movilero, que se interesó primero por los términos en que se produjo su salida del Gobierno de la Ciudad. “¿Fue una renuncia consensuada?”, le preguntó el periodista. “No tengo nada que decir”, dijo con tono serio y pidiendo al notero que se apartara.

El cronista siguió: “¿Cómo sigue tu carrera como funcionario?” Pero Moritán volvió a pedir: “¿Te corrés, por favor? No tengo nada que decir. No voy a hablar más”, remarcó. En estos días, se esperan conocer novedades respecto al avance de los trámites de divorcio de la ahora expareja.

LA NACION