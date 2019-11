Emocionado, Benjamín Vicuña contó que recibió más fotos de su hija Blanca

Crédito: Instagram: Benjamín Vicuña

Durante el mes de agosto, en una entrevista con el programa de radio Basta (Metro 95.1), Benjamín Vicuña contó un particular regalo que le hizo una amiga de su hija Blanca que lo emocionó. A través de Instagram, la niña lo contactó para contarle que tenía fotos inéditas de la pequeña fallecida en 2012, algo que su papá recibió con mucha alegría.

Durante su visita al programa de la televisión chilena Viva la pipol, el actor recordó el momento en el que le llegaron las primeras postales. "Alguien me escribe por mensaje privado y me dice, 'seguro no te acuerdas de mi porque era muy niñita, pasé un verano contigo y tengo fotos de tu hija Blanca'. Le pedí que por favor me las mandara porque son verdaderos tesoros", explicó.

"Aunque uno piense que no, las fotos se acaban también, y son elementos que uno guarda con mucho cariño y que te trasladan a ese momento maravilloso de pertenencia y de amor", agregó el actor visiblemente conmovido.

Lo cierto es que este gesto de la amiga de su hija desató una oleada de mensajes de otras personas que también compartieron momentos con Blanca. "A raíz de eso, que lo comenté en un programa de radio, me empezaron a llegar mas fotos de diferentes lugares, como las que tenía la maestra del jardín. La verdad que es maravilloso, lo agradezco y es una de las cosas lindas que pueden tener las redes sociales".

"Son siete años de lo de Blanca y el dolor se va transformando, se va profundizando", explicó cuando le preguntaron si el dolor crecía con el tiempo. "Es verdad que hoy siempre la recuerdo con una sonrisa, hablando con mis hijos y con estas fotos que me llegan y alegran. Las tomo como un tesoro".

En la entrevista que había dado en el programa Basta, Benjamín también se había referido al recuerdo que tienen sus hijos mayores de la niña. "Bautista -su hijo de 11 años, fruto de su amor con Pampita- es a quien más le impactó esto, porque estaba todos los días, todo el tiempo con ella. Creo que Bauti vino a nuestras vidas para enseñarnos a todos cómo superar esto. La naturaleza es tan sabia, y mi hijo lo hizo con tanto amor y tan lúcido que es sorprendente".

Además, Vicuña dijo que lo maravilla el amor con el que Bautista, Beltrán y Benicio nombran a su hermana. "Cuando sos niño nunca pensás que te podés morir, por eso siento que es muy difícil, pero los veo tratarlo como un tema orgánico y natural", afirmó.