Bette Midler sin filtro: del gran secreto de su eterno matrimonio al desprecio que le hizo sentir Bette Davis

Bette Midler está a punto de estrenar The Fabulous Four, la película que protagoniza junto a Susan Sarandon, Megan Mullally y Sheryl Lee Ralph y por eso esta semana brindó una serie de entrevistas en las que reveló algunos aspectos desconocidos de su vida y de su carrera.

En principio, en el último episodio de Making Space de Hoda Kotb, la actriz de 78 años rememoró el desagradable encuentro que tuvo con una de las grandes divas de Hollywood, hace algunos años. “ Mi madre me puso mi nombre en homenaje a Bette Davis. Y cuando pude contárselo, ella no hizo ningún esfuerzo en demostrarme que le había agradado lo que acababa de escuchar ”, contó Midler, y explicó que se conocieron durante el festejo de cumpleaños número 60 de Elizabeth Taylor.

“Acababa de tener a mi bebé y me invitaron. Realmente, estaba muy agotada. En esa época no había asesores de moda ni asistentes que se encargaran de la peluquería ni el maquillaje”, explicó la actriz, que tuvo a su única hija, Sophie von Haselberg, en 1986. “Y ninguna de nosotras sabía nada de peluquería ni maquillaje. Simplemente, te peinabas, te ponías un vestido y salías”, indicó.

Midler recordó que Davis se sintió “muy ofendida” porque ella había asistido al evento sin estar maquillada . Agregó que la actriz pasó toda la noche charlando con Bob Dylan, con quien Midler colaboró para una versión a dúo de “Buckets of Rain” en su álbum de 1976. “Así que no puedo imaginarme qué fue lo que le dijo. De todos modos, me sentí un poco herida”, recordó.

A su vez, indicó que dos de sus hermanas tienen nombres inspirados en actrices: una se llama Judy en honor a Garland y la otra, Susan, por Hayward. “Y yo era Bette Davis. Aunque yo lo pronunciaba ‘Bet’ y ella lo pronunciaba ‘Betty’”, indicó.

En otro tramo de la charla, Kotb le preguntó si su madre llegó a verla triunfar como a Davis. “Vio lo suficiente como para emocionarse. Vio la película La Rosa“, dijo Midler, en relación al film de 1979 que le valió una nominación al Oscar. “Y murió poco después de eso. Murió durante el rodaje de, creo, Increíble suerte”.

Pero el recuerdo de aquel incómodo encuentro no fue la única revelación que hizo Midler en la última semana: también reveló cuál es el secreto de su matrimonio de 40 años con Martin von Haselberq. La pareja se casó el 16 de diciembre de 1984 en Las Vegas, a seis semanas de haberse conocido.

“ Mi matrimonio fue un viaje fabuloso ”, indicó la actriz en una entrevista publicada este jueves por Entertainment Tonight. Luego, explicó: “Mi marido ronca”, e indicó que por esa razón duermen en habitaciones separadas desde el comienzo de su relación. Quizá por eso, dijo, siguen estando juntos y tan enamorados como el primer día.

A principios de este mes, Midler reflexionó en otra entrevista sobre su decisión “muy impulsiva” de proponerle matrimonio a Von Haselberg. Después de que él aceptó, se dirigieron a la “ciudad del pecado” y se casaron con un imitador de Elvis en la Starlight Chapel. “Siempre es una buena idea”, bromeó la actriz, en Today With Hoda & Jenna. También dijo que se sentía “asombrada” de seguir estando casada durante tanto tiempo.

Cuando ella y su esposo estaban a punto de cumplir 30 años de casados, la actriz le dijo a People que estaba convencida de que su matrimonio funcionaba tan bien porque se daban espacio el uno al otro. “ Creo que el secreto es darnos mutuamente mucha libertad y espacio y no estar todo el tiempo viéndonos la cara. También, escuchar y tener la voluntad de llegar a acuerdos”.

“Mi hija Sophie es sin dudas mi mayor logro, pero mi marido es probablemente el mejor padre que jamás haya existido. Es fantástico”, afirmó Midler en aquel momento. “Él se hizo cargo de mi trabajo cuando yo estaba de gira. Le enseñó un idioma extranjero y a cocinar”, explicó.

