Brad Pitt, en busca de sanar heridas del pasado y de reencontrarse con sus hijos

En los últimos días Brad Pitt fue noticia por varias razones: por participar de una fiesta en la casa de su exesposa Jennifer Aniston; por celebrar su cumpleaños número 56 con tres de sus seis hijos y porque se volvió a hablar sobre una particular enfermedad que padece llamada prosopagnosia. ¿De qué se trata? El actor no reconoce rostros y este trastorno le ha generado muchos problemas, incluso que cierta gente lo "odie" porque piensa que es muy engreído al no saludar a personas que conoce y pasan a su lado.

En 2013, Pitt había revelado que padecía esta enfermedad y las situaciones incómodas que le había generado. No obstante, esto hace que el actor deba agudizar más sus otros sentidos para poder reconocer a las personas, incluso a sus seres queridos. "Mucha gente me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto (...) ´Estás siendo egoísta. Estás engreído´. Pero para mí es un misterio, no puedo captar una cara y, sin embargo, tengo cierta noción de la estética y del diseño", había dicho a la revista Esquire.

¡Feliz cumple, Brad!

Capítulo aparte merece su festejo de cumpleaños número 56, del que no participaron todos sus hijos. La relación del actor con sus herederos quedó resentida luego de su divorcio de Angelina Jolie y ciertas disputas familiares que mantenía sobre todo con sus hijos mayores.

John, de 13 años, y los mellizos Vivienne y Knox, de 11, lo visitaron en su casa para desearle un feliz cumpleaños. Pasado un tiempo, el guardaespaldas de la familia los recogió y los llevó nuevamente al hogar de Angelina Jolie, en donde viven con sus otros dos hermanos Pax y Zahara, pues recordemos que el mayor, Maddox, partió a Corea del Sur para estudiar en una universidad de ese país.

Según informó Entertainment Tonight, los tres hijos mayores de Pitt no hablan con él hace tiempo por lo que no estarían interesados en reunirse con su padre para Navidad. "Maddox, Pax y Zahara no tienen pensado estar con su padre en esta festividad, pero siempre serán bienvenidos en casa de Pitt", indicó ese medio.

Jolie y cinco de sus seis hijos: Pax, John, Vivienne, Zahara y Knox Crédito: Agencias

Es sabido que Maddox es quien no quiere reconciliarse con su padre tras haber defendido a su madre en el episodio que desató la ruptura definitiva y que ocurrió en un avión privado. Aunque los primeros trascendidos hablaban de que el padre había golpeado al hijo, esto fue desmentido tajantemente desde el entorno del actor y se indicó que en realidad hubo un forcejeo porque "la situación estaba fuera de control".

"Maddox realmente no se ve a sí mismo como el hijo de Brad", había revelado en agosto pasado la revista Enterteinment Weekly. El adolescente había sido adoptado en 2002 en Camboya por Jolie y cuatro años después, por Pitt.

Fiestas de reencuentro

Más allá de los conflictos que tiene Pitt con sus tres hijos mayores, lo positivo en este fin de año es que esta será la primera Navidad, después de su separación en 2016, que podrá pasar las fiestas con sus tres hijos mas chicos sin la presencia de un tutor en su casa.

"Tienen sus propias tradiciones familiares, comen juntos y se intercambian regalos. Pasan el tiempo juntos y tocan música. Lo más importante para él es que estén todos juntos y disfruten siendo una familia. Está encantado de tenerlos en casa, es lo único que quiere", informó una fuente a Entertainment Tonight.

Y agregó: "Brad siempre quiere que sea especial para ellos y le encanta ver la emoción en sus ojos. Intenta conseguirles regalos reflexivos y algo para que experimenten. Lo más importante es estar juntos y ser una familia. Está emocionado de verlos y que estén con él en casa. Eso es realmente lo único que quiere".