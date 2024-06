Brad Pitt, desconsolado por no poder reconciliarse con sus hijos y por la llamativa decisión que tomaron

Escuchar

A finales de mayo, el mundo entero se despertó con la noticia de que Shiloh, la primera hija biológica que tuvieron Brad Pitt y Angelina Jolie, había acudido a la justicia para quitarse el apellido Pitt de su nombre legal. Desde aquel entonces, la relación del actor con sus seis hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox- volvió a estar en el centro de atención de todos.

Shiloh fue la tercera de los hermanos en hacer público su deseo de no utilizar el apellido paterno , si bien el resto de los chicos no hizo peticiones legales, a nivel social ya dejaron de usar “Pitt” como forma de identificación. En el mes de noviembre la mayor de las herederas del actor, Zahara, se presentó como Zahara Marley Jolie en una ceremonia de iniciación de una hermandad en el Spelman College, la universidad en la que estudia. En mayo de este año, la menor, Vivienne, fue acreditada como Vivienne Jolie en el cartel del musical de Broadway The Outsiders, que la joven de 15 años coprodujo con su madre.

“Brad estaba devastado por esta decisión”, le dijo una fuente cercana al actor a la revista Us Weekly. “ Para él, era más que un cambio de nombre: era un símbolo de un distanciamiento más profundo que se ha estado gestando durante años”.

Brad Pitt junto a tres de sus hijos, Pax, Shiloh y Maddox, en 2014 cuando aún estaba junto a Angelina Jolie GROSBY GROUP

“Lamentablemente, Brad no tiene mucha relación con sus hijos”, dijo una segunda fuente. “No está dispuesto a renunciar a ellos, pero saber que están dejando caer su nombre es molesto”. Una tercera persona también habló de lo devastado que se encuentra actualmente el actor. “ Brad está poniendo cara de valiente, pero a puertas cerradas, le está resultando extremadamente difícil llegar a un acuerdo con lo que está pasando”.

Esta última persona también reveló que la decisión de los chicos de distanciarse de Brad proviene de la fuerte lealtad que tienen con su madre . “Han luchado por perdonarlo y conectar con él desde el divorcio”, explicó la persona, que aseguró tener vínculo con ellos. “Su madre es la cabeza de la familia y los ha criado con amor y compromiso toda su vida. Una vez que Brad se fue, fue muy duro para ellos verlo entrar en guerra con ella”.

De los tres varones, tanto Maddox como Pax, los mayores, no tienen contacto con su padre, y hasta el momento, solo sería Knox, el más chico y mellizo de Vivienne, quien llevaría el apellido sin problema. “La relación de Brad con Maddox y Pax es inexistente en este momento, y apenas se entera alguna que otra cosa de Zahara”, aseguró la primera fuente. “Lamentablemente, con el tiempo esta distancia solo ha ido creciendo. A los chicos les resultó difícil reconciliarse con Brad , a pesar de las disculpas que pidió él y sus esfuerzos por reconstruir la confianza de los seis”, agregó.

Pitt con Shiloh y Zahara, algunos años atrás STRINGER/RUSSIA - X01235

A pesar de todo el drama, los más chicos verían esporádicamente a su padre. “Brad hace un gran esfuerzo para demostrarles amor cuando los ve. Pide sus comidas favoritas y aprovecha al máximo las pocas horas que comparten”, aseguró una de las personas. “Él no hace pública su relación con los chicos, es muy reservado y se esfuerza para no ser fotografiado en su intimidad”, añadió asegurando que Jolie es todo lo contrario.

El conflicto se inició hace ocho años, cuando Jolie decidió ponerle punto final a su matrimonio después de un incidente en un vuelo privado. Los documentos judiciales, obtenidos por The New York Times, afirmaban que Pitt “estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” y “agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió”. En ese momento, Pitt negó las acusaciones y la investigación del FBI concluyó con su absolución sin cargos. Sin embargo, el mayor de los seis hijos, Maddox ―que había trabajado con su padre en la película Guerra Mundial Z en 2013— declaró en el juicio contra el actor en 2021 dándole la razón a Jolie.

