Brenda Gandini contó cómo se lleva con las fanáticas de Gonzalo Heredia

La actriz habló sobre la gran popularidad de su pareja y padre de sus hijos

19 de enero de 2020 • 15:44

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia están pasando un gran momento personal y profesional. Los padres de Eloy y Alfonsina se muestran muy felices, una pareja muy consolidada, y actualmente protagonizan -junto a Luciano Cáceres, Mercedes Scápola, Sabrina Rojas y Luciano Castro- la obra Desnudos, uno de los éxitos de Mar del Plata que se puede ver en el teatro Neptuno.

En diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial de Catalina Dlugi en La Once Diez, la actriz aludió a cómo maneja que Heredia sea uno de los galanes argentinos más codiciados.

"Hay cosas que tolero y cosas que no", remarcó Gandini. "Soy brava porque no soy una mina que la vas a poder pasar por adelante, soy bastante viva. Creo que nos tenemos que preocupar de las que parecen más santas. Yo soy tranquila pero si me hacés algo, reacciono", reveló, y aseguró que si no tuvo exabruptos en público es porque sabe dónde tenerlos. "Elijo los lugares, no me voy a exponer a una situación que no me beneficie", explicó.

Asimismo, Brenda declaró que está acostumbrada a las fans y que, mientras se dirijan a Gonzalo con educación, ella responderá del mismo modo. "Siempre han sido muy respetuosas conmigo y cuando estoy con él me dicen 'permiso, ¿lo puedo saludar?' Y yo les respondo 'por supuesto'".

Sin embargo, también manifestó que si llega a presenciar una situación "desubicada", no sería ella la responsable de manejarla. "Creo que no soy yo la que tiene que poner los puntos porque Gonzalo no me pertenece, es él el que los tendría que poner", concluyó.

Desnudos, la obra que nuclea a dos parejas de famosos, está basada en la película homónima de 2002 escrita y dirigida por la alemana Doris Dörrie, y la puesta teatral es de Alejandro Maci.

"Es un texto de vínculos. Ahora está de moda este tipo de textos, sobre parejas y amigos que se juntan. Así que creímos que este era el momento justo para hacerla. Y ahí surgió la idea de sumar a nuestras mujeres, Sabrina y Brenda, como para hacer algo más familiar, y los nombres del resto del elenco. Lo importante de todo esto es que es la primera vez que se hará la versión teatral de la película. Así que es un texto inédito, teatralmente hablando, y un estreno para Mar del Plata, una plaza con mucha oferta teatral pero pocos estrenos. Eso nos pareció muy tentador", le manifestaba Heredia a LA NACION sobre el proyecto.