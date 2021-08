¿Free Britney? La cantante quedó atrapada en el baño y se lo tomó con bastante humor

A través de sus redes sociales, Britney Spears relató la odisea que vivió el lunes por la noche al quedarse encerrada en el baño a las 2 de la madrugada. La cantante estaba por darse un baño para relajarse cuando la puerta se trabó y tuvo que acudir a la seguridad del barrio en donde vive para que puedan ayudarla a salir de allí.

“A las dos de la mañana decidí tomar un baño. Tengo una nueva loción con esencia y quería ponérmela porque me ayuda a dormir mejor”, comenzó su relato. “Fui al baño y miré la tasa con café que había quedado allí desde la mañana y pensé, ‘que asco’, pero no lo tiré. Después busqué mi jabón para la cara y no lo pude encontrar por ningún lado”, continuó.

“Me volví loca buscándolo por unos 15 minutos hasta que me di cuenta de que probablemente estaba en el otro baño, pero cuando fui a abrir la puerta... ¡Estaba trabada! Pensé: ‘ok, es un baño, puedo abrir la maldita puerta’, pero no ¡El cerrojo estaba trabajo!”, contó poniéndole suspenso a la historia.

La cantante inmediatamente pensó en pedir ayuda a su novio que estaba durmiendo cerca, pero recordó un pequeño detalle. “Incluso cuando hay terremotos no se levanta”. Desesperada comenzó a hacer ruido. “Grité, ‘¡Hey! Vení a abrir esta estúpida puerta’, pero solo había silencio... a la cuarta vez se levantó y preguntó: ‘¿Qué pasa?’, y le dije, ‘Estoy acá y no puedo salir’”.

“Intentó abrir la puerta con una lapicera... pero yo agarré mi teléfono y llamé a los de seguridad para decirles que vengan. Pasaron 15 minutos hasta que me dijeron que mandaban a alguien, y 10 minutos después, nada”, relató. “’Después me volvieron a decir que 10 minutos más. Mientras tanto limpié el baño, pensé en darme una ducha o hacer algo más pero de repente vi la puerta... Simplemente la miré por primera vez con un deseo profundo de que se abra”.

“Mis ojos se abrieron grandes y la puerta estaba más clara, más vasta... Podía verla con claridad y brillo. ¡Por favor abrite!”, describió sobre sus pensamientos en ese momento. “‘Estamos acá', me dijeron... les pregunté cuanto tardarían en abrirla y me dijeron, ‘tal vez unos 10 minutos’. El café viejo de la mañana estaba ahí... me empecé a sentir mareada así que me lo tomé. Eso me hizo tomar energía y volver a hablar. ‘¿Siguen ahí muchachos?’... ‘Sí, acá estamos’, respondieron. ‘Apartate que vamos a abrir la puerta’. Y la abrieron ¡Finalmente la abrieron!”, culminó el relato.

Spears está viviendo un momento muy especial en su vida. El 23 de junio pasado, en una audiencia celebrada en Los Ángeles, la cantante le dijo al juez que quería que su padre Jaime Spears deje de ser su tutor legal, porque consideraba “abusiva” la gestión que había hecho el hombre de esta medida. Tras nombrar una lista de situaciones en las que siente que se vulnera su libertad individual, afirmó: “No soy feliz, no puedo dormir. Estoy muy enojada, es una locura. Y estoy deprimida”.

El desgarrador testimonio de Spears mostró su versión de los últimos 13 años de su vida, durante los cuales se sintió como “una víctima de tráfico sexual”. “Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente”, dijo en la sala del tribunal.

A partir de allí, una campaña bajo el hashtag #FreeBritney estalló en las redes sociales, y la artista recibió el apoyo de muchísimos famosos, como Madonna. A lo largo de los últimos días, aunque el padre mantiene el control de las finanzas de la artista, ha habido cambios en su situación legal. Han renunciado a sus puestos su manager, su abogado y uno de los fondos que controlaba su tutela. Y por fin la cantante ha logrado un pequeño triunfo: elegir su propio letrado tras más de una década.

LA NACION