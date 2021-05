Brooke Shields tras su accidente: “Me siento afortunada de estar viva”

Cuando en enero de este año Brooke Shields sufrió un accidente mientras realizaba gimnasia, lo primero que se le vino a la cabeza fue pensar que estaba paralizada y temer por su vida. “Simplemente comencé a gritar”, le contó a la revista People en una charla mano a mano. “Nunca había gritado de esa manera, ni siquiera en los partos”.

La actriz de 55 años había decidido mostrarle a un compañero cómo se utilizaba la tabla de equilibrio, la cual había logrado dominar, pero sin querer se distrajo. “Volé en el aire y caí muy fuerte y muy duro, con mucha velocidad y desde la altura”, recordó.

“Sentí cuan sólido había sido el impacto”, explicó. “No recuerdo escuchar nada, y lo único que repetía sin parar era que podía sentir los dedos del pie, porque sabía que no me podía mover pero quería asegurarme de no estar paralizada”.

Una ambulancia llegó a los pocos minutos para trasladarla al hospital, en donde le practicaron una cirugía de emergencia para ponerle una férula en el fémur. Al día siguiente, la actriz se despertó a los gritos luego de que el hueso se soltara de la férula, lo que provocó otra operación.

Como si fuera poco, Shields tuvo que permanecer dos semanas sola en el hospital, debido a las restricciones por la Covid-19 que impedían que su esposo o sus hijas la visitaran. Una vez en casa, la protagonista de Suddenly Susan desarrolló una infección en el brazo, justo donde le habían colocado la vía intravenosa, y tuvo que volver al hospital para ser operada de urgencia por tercera vez.

Paso a paso, la lucha de Brooke Shields por volver a caminar: “Todos los días tengo que empezar de nuevo” Grosby Group

“Una vez que el miedo se instaló en mí, fue cuando empecé a flaquear”, reconoció sobre lo que vivió tras la última cirugía. “Creo que nunca he tenido más miedo, porque estaba indefensa”.

Sus hijas, Rowan de 18 años y Grier de 15, le dieron la fuerza necesaria para enfocarse en sanar. “Tenía que estar en calma por ellas. Mis hijas llegaron a preguntarme si sentía que me iba a morir”, relató. “Hay tantas cosas que podrían haber pasado”, agregó. “Me siento afortunada de estar viva”.

Después de dos semanas más internada, Shields finalmente pudo volver a su casa para iniciar el largo proceso de rehabilitación. En sus redes sociales, la actriz compartió su día a día y la lucha para volver a caminar y sentirse bien.

“Puedo convertir todo esto en algo positivo, puedo enseñarle a mis hijas que te pueden a pasar cosas en la vida pero que la forma en la que respondas a ellas te va a definir, que la adversidad te revelará quién eres”, reflexionó. “No será tanto lo que te pase como las cosas que se revelarán para vos, porque lograrás ver quién sos en verdad y de qué estás hecho”, explicó sobre la lección aprendida. “Especialmente las mujeres. Quiero que todas sepan que pueden sentirse bien consigo mismas y ser más saludables, felices y vivir una vida mucho más grande”.

