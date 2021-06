Cachete Sierra, sobre los rumores de romance con Jujuy Jiménez: “Es divina”

Tras llevarse uno de los mejores puntajes en la ronda de shuffle, en “La Academia” de ShowMatch, Agustín “Cachete” Sierra dio detalles de cómo vivió su “noche de gloria” en el certamen y desmintió los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Sofía “Jujuy” Jiménez.

“Me confundí de una manera que no se notó y el puntaje fue increíble. Sabíamos que era muy difícil así que estoy muy feliz”, expresó el actor en una nota con Los ángeles de la mañana, ni bien terminó la gala del martes.

Con un presente laboral muy bueno, Sierra habló de su vida privada y aseguró seguir soltero, solo en compañía de su perra Marta. “Yo trato de no hablar de mi vida, después se enteran de lo que pasa. El otro día hubo una imagen con Melody [una de las bailarinas del certamen], que somos compañeros y amigos, y sacaron el rumor de que estaba con ella”, comentó.

Su comentario fue el pie para que la cronista de LAM le preguntara por las versiones que lo vinculan con “Jujuy” Jiménez , también participante de “La Academia” y panelista invitada de LAM esta semana. “Con Sofi tenemos buena onda. También nos han visto hablando, pero tené cuidado porque si nos encuentran a nosotros hablando sin la cámara quizá dicen lo mismo. Cualquier cosa, si te juntás a hablar, pasa algo”, ironizó el galán.

“Yo trato de venir a laburar y después lo que pase con los rumores o amores es otro tema”, agregó mientras opinaba de su compañera de pista: “ Es divina Sofi, pero el fin de semana creo que se fue a andar a caballo [en referencia a que la modelo fue vinculada con un joven polista]. Yo la likeo, la sigo [en las redes] ”, bromeó.

Al volver al piso, la modelo habló al respecto. Tras aclarar que está disfrutando de su soltería, no descartó que pueda llegar a pasar algo con Sierra. “Es verdad que todavía nunca pasó nada. No quiero decir nada porque no sé, es un lindo pibe. Lo gracioso es que, en una semana, con todos los que me relacionan concretamente no sucedió nada. Si sucede y pinta ¿por qué no?”, señalo ante la mirada atónita de sus compañeras.

