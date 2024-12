Camilo y Evaluna: una declaración de amor con LA NACIÓN como testigo, las claves de la unión de Los Montaner y lo que la pareja nunca negocia

Son una de las familias más queridas de América Latina. Tienen millones de seguidores en las redes sociales, sus discos siempre están entre los más escuchados y cada vez que anuncian un show agotan las entradas en tiempo récord. Será por eso que cuando decidieron llevar sus vidas al mundo del streaming fue un rotundo éxito. “ Sentimos que la familia estaba lista para dejar entrar a la gente a nuestra casa y permitir que vieran el adentro, el cómo somos” , le confesaba Ricardo Montaner a LA NACIÓN a finales de 2022 antes de estrenar la primera temporada de Los Montaner; el docureality que muestra a su familia en la intimidad.

Dos años después, más precisamente este miércoles, el cantante y su mujer Marlene Rodríguez, Mau y su esposa Sara Escobar, Ricky y la actriz Stef Roitman y Evaluna y su marido, Camilo Echeverri vuelven a la pantalla de Disney+ para que seamos testigos de todos los momentos icónicos que ocurrieron a lo largo de este tiempo. “En la primera temporada teníamos eventos específicos muy marcados como la boda de Ricky y Stef o el nacimiento de Indi, pero aquí van a ver un poco más de cotidianidad y de viajes familiares. Van a ver a los personajes como en su zona común y es súper divertido” , anticipa Evaluna Montaner sobre esta serie producida por sus padres y sus hermanos junto a Lex Borrero, Tommy Mottola e Ivanni Rodríguez.

Así es como a lo largo de seis capítulos, de 30 minutos cada uno, seremos partícipes de la celebración de Navidad, de unas vacaciones en la nieve, del crecimiento de Apolo (el hijo de Mau y Sara), del cambio de sello discográfico de Mau y Ricky, de la llegada de un nuevo integrante a la familia de Evaluna y Camilo, de la renovación de los votos matrimoniales de Ricardo y Marlene en la India y de la decisión del músico de retirarse de los escenarios después de 40 años de carrera.

-¿A quién se le ocurrió la idea de hacer un reality familiar?

Evaluna: –A mi papá. Él siempre ha tenido este sueño. Es más, cuando éramos chiquitos quiso grabar un piloto para vender pero al final eso nunca se usó. Su intención de hacer un reality fue desde muy temprano y nosotros como parte de esta familia apoyamos y fuimos detrás. El está muy involucrado en todo el contenido que se muestra junto a mi mamá, que es la que arma el festejo de Navidad y la que planea todos los viajes porque le fascina buscar el destino, la casa, qué vamos a comer.

–¿Cómo fue para ustedes exponerse y convivir con cámaras 24/7? ¿Aceptaron de entrada o hubo que convencerlos?

Camilo: –Nosotros somos muy cuidadosos con lo que compartimos de nuestra vida personal. Somos muy celosos de ese espacio sagrado nuestro pero la producción y los muchachos que editaban nos conocen, nos quieren y nos cuidan mucho. Incluso, hubo veces que ellos nos preguntaban si estábamos cómodos con alguna escena. Fue todo muy natural.

Los Montaner, en pleno

–¿Cuáles fueron los límites a la hora de qué mostrar y qué no?

Camilo: –Siempre hubo como un control de hasta qué rincón de la casa mostrar y cuál no, hasta qué punto entrar. El domingo, por ejemplo, era momento de que todo el mundo se vaya (risas).

-¿Seguiremos sin conocer la carita de Indigo o va a haber sorpresas?

Camilo: –Ahí no hay negociación. Nosotros amamos la vida que vivimos porque la elegimos nosotros. Cada una de las cosas que hacemos son cosas que de manera consciente día a día decidimos. Y uno asume las consecuencias que vengan a raíz de eso porque fue decisión de uno. Mis hijas no tienen esa autonomía todavía, entonces están bajo nuestra sombrillita. Decidir por ellas algo tan definitivo como si van a ser personas públicas, si van a tener una vida al ojo de todo el mundo, es algo con lo que yo no me siento cómodo por ahora.

–Igual por lo que podemos ver en sus redes ella ya quiere aparecer...

Evaluna: –Reee, seguramente ella va a decidir muy pronto que quiere aparecer.

-Ustedes son una familia muy unida. ¿Cuáles son esas reglas inquebrantables o eventos familiares que sí o sí hay que respetar?

Evaluna: –La Navidad, esa fecha es siempre todos juntos. Los cumpleaños también, hacemos lo imposible por estar todos o correr el festejo para estar. Lo que pasa es que somos tantos que a veces es imposible, si no nunca trabajaríamos (risas).

La renovación de votos matrimoniales de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez Prensa Disney

–En uno de los capítulos, Camilo tiene que correr toda su agenda de trabajo por un viaje familiar a la nieve. ¿Cómo negocian esas cosas entre ustedes? ¿Cómo hacen para que esa unión familiar tan fuerte no les traiga problemas en su matrimonio?

Camilo: –¿Me dejas contestar a mí, amor?

Evaluna: –Adelante...

Camilo: – (la mira a su mujer y le contesta directamente a ella casi olvidándose de la cámara): Son tantas las cosas fantásticas y maravillosas que se sumaron a mi manera de percibir el mundo cuando todos ustedes se sumaron a mi mundo, que para mi todos los esfuerzos que hace tu mamá de inventarse viajes sin ninguna razón tipo: “Vi un lugar donde parece que hacen un vino maravilloso, vamos todos porque si”, me parece muy inteligente porque ella (que lo tienes tú también) tiene muy en claro el orden de las cosas valiosas en la vida. “¿Y si nos alquilamos una casa bien bacana en el medio de la nieve y prendemos el fuego y cocinamos delicioso?”; eso suena muy chévere y aunque enseguida pienso que ya empezó el año y que tengo que trabajar luego, me doy cuenta que es tiempo en familia con mis hijas, con mi esposa. Y al final te das cuenta que todo se puede mover menos ese recuerdo de esa vivencia tan valiosa que queda en tu mente y tu corazón para siempre. Entonces lejos de sentirme interrumpido me siento invitado de una manera muy hermosa a disfrutar de la vida mucho más.

Evaluna: –Sí, ese viaje a la nieve fue muy divertido. Pero fíjate que después los demás se fueron a la India y ahí nosotros no fuimos.

–En ese viaje, Ricardo y Marlene renuevan sus votos matrimoniales ¿Cómo tomaron su ausencia?

Evaluna: –Fue triste pero Camilo se tenía que operar de una hernia justo en esa fecha y aparte teníamos que terminar de grabar el disco.

Camilo: –Elegimos ir a la nieve porque nos quedaba más cerquita y podíamos terminar el disco. Eran muy seguidos los dos, así que tocó elegir.

–Muchas veces se critica esto de ser tan unidos o ir para todos lados juntos. También, se los ha cuestionado a ustedes por el estilo de crianza de Indigo y Amaranto, ¿Cómo toman esos comentarios?

Camilo: –Son comentarios de gente a la que uno no les preguntó. La Pulga (en referencia a Evaluna) y yo estamos muy ocupados leyendo las cosas que sí nos parecen chéveres y tenemos tantas cosas que nos llaman la atención y nos ocupan que no estamos muy al tanto de lo que a la gente no le gusta de nosotros. No invertimos nuestro tiempo en eso. Eso sí, nos da curiosidad que haya gente que dedique su tiempo libre a criticar.

–En esta temporada se habla mucho de la maternidad y de cómo los hijos nos cambian la vida. Evaluna, ¿cómo sos como madre?

Evaluna: –Uy, eso quizá tendría que responderlo él (risas). Yo me siento espectadora viendo cómo se desarrollan mis hijas y lo disfruto un montón más que estar pendiente de criarlas.

Camilo: –¡Uf, que lindo eso!

-Evaluna: –¡Te amooo!

Camilo: –Hermoso lo que has dicho.

Evaluna: –La verdad es que ha sido una aventura hermosa desde que soy madre. Me gusta ver cómo mis hijas se están desarrollando.

Camilo y Evaluna Montaner, cómplices y muy unidos Prensa Disney

–¿Qué cosas sentís que repetiste de Marlene?

–Hay muchas cosas que siento tener de ella. Por ejemplo, con Camilo estamos intentando un método de crianza más gentleparenting (una técnica que se basa en la empatía, el respeto y la comprensión para criar niños seguros, independientes y felices, estableciendo límites saludables) y el otro día en un momento me dijeron algo que se ve que no me gustó y se me abrieron las fosas nasales; algo que mi mamá hacia siempre. Ella me miró y me dijo: “¿Viste?, ahí tienes”. Igual más allá de las cosas que he heredado de ella está esto de: “Ay mami, ahora entiendo todo cuando me decías tal cosa...” y eso es espectacular. Tenemos una relación divina ahorita mismo como madre las dos. Me gusta mucho tenerla cerquita.

Cynthia Caccia Por