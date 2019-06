La it girl compartió una foto con su cambio de look Fuente: Archivo

31 de mayo de 2019 • 18:48

A través del vestuario, los tatuajes, el color de su pelo o de un amplio abanico de accesorios, Candelaria Tinelli juega habitualmente con su imagen y comparte cada cambio con sus seguidores en las redes sociales. Siempre osada, la it girl y cantante parece siempre dispuesta a dar un paso más y sorprender con sus looks.

Esta vez, la hija de Marcelo Tinelli se atrevió con un piercing en la nariz, que enseñó a través de un posteo en su cuenta de Instagram y que quiso acompañar con otro golpe de efecto: una foto en la que se la ve con ojos celestes.

Para cambiar el color de su mirada, la cantante de "Haters", -su último y polémico video, que dedica a quienes realizan críticas de forma obsesiva en las redes sociales-, recurrió a un programa digital. Sin embargo, como el efecto no resultó perfecto, en la publicación, aclara: "No me salía mejor que eso el photoshop de los ojos. Soy pésima", escribió.

Además, para dejar claro que lo suyo siempre es una cuestión de actitud, también acompañó el posteo de la frase: "Nunca ingata", indicó, y aclaró que el arito en la nariz sí "es verdadero".