Candelaria Tinelli, soltera otra vez

Después de más de un año, la cantante y el hijo del empresario textil dieron por terminado su romance Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 12:09

Cande Tinelli no tiene suerte en el amor. Desde que se separó de Nacho Leucona, actual de la pareja de Soledad Fandiño, la cantante ha tenido varios amores pero ninguno parece haber llegado para quedarse por mucho tiempo. Se la relacionó con Nacho Viale y Franco Masini, entre otros. Hace poco más de un año que estaba en pareja con Luca Bonomi pero, al parecer, esa historia también terminó y le dejó roto el corazón.

Fue ella misma quien confirmó que lo suyo con el miembro del clan textil había llegado a su fin, al contestar una pregunta en Instagram en la que un usuario le consultaba si seguía de novia. Sin dar demasiadas precisiones, contestó con el emoticón de un corazón roto.

Así confirmaba Cande su separación Crédito: Captura

Por el momento Luca no hizo declaraciones, pero Cande sí se movió rápido: eliminó las imágenes que tenía en su cuenta de Instagram junto a él y no intercambió más likes ni comentó sus publicaciones (mucho decir en tiempos de romances que tienen vuelo propio en las redes sociales).

De todos modos, el vínculo no quedó del todo roto: Juanita, la menor de las mujeres Tinelli, hace poco blanqueó su romance con Luigi, hermano menor del ex de la creadora de Madness y ahora intérprete.

El mensaje ¿para su ex? Crédito: Captura

"No tengo nada que arreglar de mí. Si gustas, pasa a mi vida, pero no me mires como si estuvieses observando el peor desastre de la Tierra. Soy un desastre, es cierto, pero no tienes una idea de cuánto me costó quererme así, entonces, por favor, no intentes ordenar nada aquí", compartió Cande en una historia de su cuenta de la red social de las fotos, y muchos no demoraron en identificar la cita como un mensaje para Bonomi.

Cande y Luca fueron presentados por Francisco Tinelli, quien ofició como una especie de celestino. El romance comenzó a principios de 2018.