Candela Vetrano: la emoción de su embarazo, los encuentros con su suegra y su historia de amor con Andrés Gil

La actriz se enteró de su embarazo cuando estaba ensayando las cosas maravillosas. Espera un varón para noviembre y hace encuentros de embarazadas con su suegra, que es doula.

Liliana Podestá PARA LA NACION

Cuando Candela Vetrano se enteró que estaba embarazada, ya había comenzado con los ensayos de Las cosas maravillosas, que protagoniza todos los lunes y martes a las 20, en el Multiteatro. Dice que es una obra que deseaba hacer y que, en su estado, es todavía más intensa. Mientras saborea un late frío, le cuenta a LA NACIÓN que será un varón y nacerá en noviembre. También dice que es un año muy movilizante porque pronto estrenará su primera película como directora de un documental que hizo sobre la vida de su abuela. Durante la charla, también repasa su historia de amor con el actor Andrés Gil, a quien conoció en Roma, y revela por qué todos sus primeros momentos juntos, incluso el primer beso, están grabados.

–¿Estaban buscando ser padres?

–No estábamos buscando concretamente, pero estaba la idea. Es varón y va a nacer en noviembre. Estamos muy contentos, viviendo este momento a pleno. Todavía no tenemos nombres, aunque sí un par favoritos. Hoy me siento bien, con energía. Pero el primer trimestre fue duro. Estudiar la letra de una obra en ese período debe ser de los desafíos más difíciles. Me olvidaba todo, tenía la cabeza en muchos lugares. Ahora empecé a ver cunas y cositas para el bebé que ya tiene su habitación. Poco a poco estamos preparando el nido. El papá está feliz. Es un mundo desconocido para nosotros. Además, tengo hermanas mujeres y me crié rodeada de mujeres así que de varoncitos no tengo mucha idea. Yo creo que le voy a enseñar a hacer manualidades y mostacillas (risas). Ya voy a aprender. Estoy muy entusiasmada, y Andrés también.