La hija de Marcelo Tinelli reconoció que sufrió anorexia y contó cómo hizo para superarlo

Candelaria Tinelli recordó su lucha contra la anorexia y le contó a sus seguidores de Instagram cómo hizo para estar mejor. La hija del famoso conductor aseguró que no fue un camino fácil, y que necesitó una "red de contención" para salir adelante.

En un ida y vuelta con los usuarios a través de sus historias, la cantante confesó cómo logró mejorar su vida, quererse y "aceptar su cuerpo". La pregunta en este caso fue: "¿Cómo lograste superar la anorexia?", y la influencer no dudó en dar a conocer la ayuda que recibió.

"Los animales me ayudaron mucho, junto con un nutricionista, psicólogo y psiquiatra. Pedir ayuda es clave, así como tener una 'red de contención'", respondió la hija de Marcelo Tinelli. De fondo, agregó una foto de uno de sus caballos, y más tarde compartió un video donde se la ve haciendo equitación, y contó que para ella fue una gran salvación.

Cande Tinelli habló sobre su lucha contra la anorexia y contó cómo logró superarlo Crédito: Instagram Stories

Esta no es la primera vez que Candelaria abre su corazón sobre la dura batalla que dio contra la enfermedad. En mayo reveló que desde sus 15 años, hasta pasados sus 27, sufrió las consecuencias de la pérdida de peso extrema: "Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar. Encerrarme sola. No ver gente".

"Ataques de pánico y fobia social. Todo esto y muchas cosas mas, que realmente me arrepiento de que hayan existido", contó conmovida en su cuenta de Instagram en aquella ocasión. "Tiene solución y les aseguro que la vida es mejor", concluyó.

A dónde recurrir en busca de ayuda

La Casita: es un Centro de atención y prevención para adolescentes y jóvenes y su familia. Para el abordaje de la problemática que pueda surgir, trabaja enfatizando los recursos de la persona y su sistema familiar apoyándose principalmente en el grupo de pares. Tel.: (011) 4787-5432.

Hospital Durand. Tel.: (011) 4982-5555 / 5655.

Hospital Piñero. Tel.: (011) 4631-8100 / 0526

Hospital Borda Tel.: (011) 4305-6666 / 6485