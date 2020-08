Carla Peterson respondió con ironía cuando le preguntaron si estaba embarazada

Con ironía, la actriz le contestó a una seguidora que le preguntó si estaba embarazada Crédito: Instagram

Carla Peterson usó las redes sociales para llevar un mensaje al resto de sus seguidores, después de que en un comentario de Instagram alguien le preguntara si estaba embarazada.

La actriz retomó una de las actividades que más ama, el running, y orgullosa con sus logros va compartiendo imágenes donde, además de mostrar el post entrenamiento, relata la cantidad de kilómetros que corrió. Ante una de esa fotos, alguien quiso saber si estaba en la dulce espera, algo que la mujer de Martín Lousteau leyó como una ofensa y a lo que ella contestó contundente.

"Hoy fueron 16 kilómetros. Que sé yo a donde me llevan pero ya tengo mi premio del día. Esa postal de la costanera amo. Este es el equipo, la squadra runnera del amor, mi primo y yo. Él que ya se corrió unas cuantas de 42, me llevó algo que toman en las maratones. Me parece que no me gustó. Acá les dejo testimonio de este desafío matinal", había escrito junto a un serie de fotos, donde mostraba un líquido.

Estas imágenes donde se la ve con look deportivo fueron las que levantaron la sospecha de una de sus seguidoras."¿Estás embarazada?", le preguntó. "Eso está muy bien. ¡Gracias Verónica! Buena esa actitud. Sin agredir ni insultar", respondió irónica Carla. "No me ofendí. Pero a veces me pregunto cómo miramos a la gente y sobre todo a las mujeres, nosotras mismas", cerró el tema en otro comentario la actriz.

Más tarde, Carla volvió a hacer una publicación en su cuenta de Instagram, pero esta vez de su pasado. La actriz subió una foto de la época en que estaba enfocada en aprender a bailar swing.

En esa publicación se la ve con jopo, jeans anchos y pelo "decolorado" a lo Madonna y, según ella misma contó, todas las ganas de sacarle lustre a sus zapatos de tap. En blanco y negro, Peterson compartió una foto del cajón de sus recuerdos y quiso también ayudar a revivir esos espacios que están cerrados desde que comenzó la cuarentena.