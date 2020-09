Carlos Rottemberg: "Polka puede cerrar; Adrián Suar, no" Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez / archivo

TV. El empresario envió una carta para referirse a la situación de la productora y la ficción argentina

Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el productor Adrián Suar debió cerrar las puertas de su productora Polka, que, antes del anuncio en marzo de la cuarentena obligatoria por el Covid-19, ponía al aire del prime time de eltrece la ficción Separadas, que finalmente no pudo continuar con sus grabaciones. El parate fue sumamente duro para Suar, quien declaró en más de una oportunidad que Polka ya venía golpeada mucho antes de la pandemia.

En este contexto, el productor teatral Carlos Rottemberg difundió una carta abierta para referirse a su relación con Suar -a quien conoce de chico-, a la realidad de la ficción argentina y a los desafíos empresariales en medio de la pandemia.

"Sus ilusiones y prepotencia -dice Rottemberg en alusión a Suar- de trabajo lo llevaron a marcar historia en cuanto a la transformación de la ficción televisiva en nuestro país. Hoy, resultante en pandemia de una situación empresaria que acarrea de los últimos años según manifiesta en público, se encuentra con su contracara al no poder resolver cómo concretar lo que sabe, quiere y elige hacer", expresó el empresario.

"¿Por qué no lo haría? ¿Querrá jubilarse de la profesión? ¿Se cansó? ¿No quiere ganar más dinero? ¿No conoce del tema? ¿Perdió libertad societaria? Podría continuar con las preguntas, pero nadie responde que tal vez la respuesta se encuentre en aquello de Galileo que reprodujo Lovero: no se conoce del todo de qué se habla (me incluyo) y se dan por ciertas algunas versiones, que se las convierte en verdades", apuntó.

Asimismo, Rottemberg aseguró que "no son los actores los 'protagonistas' de un conflicto que entrecruza demasiadas coordenadas para llegar a la situación actual", y que será "siempre el rol empresario" el que "deba llevar la responsabilidad primaria", porque "los trabajadores, todos en conjunto, fueron también quienes bajo su talentosa conducción hicieron a su crecimiento individual y de empresa". El empresario remarcó que "en este tipo de rubros nadie tiene éxito solo, como tampoco nadie puede estar liberado de ser parte del fracaso" y, en una analogía gastronómica, describió a Suar como "el mejor cocinero".

"Lo demuestra que en otros países el crecimiento audiovisual, a partir del cambio de paradigmas, fue acompañado en su transformación por el propio 'barrio' interesado en la ficción, más el Estado con políticas de fomento", dijo.

En el cierre de su carta, Rottemberg expresó que "no es con Polka abierta o cerrada lo que modificará la profundidad del problema", y añadió que es urgente "repensar entre todas las partes, con sinceridad en la misma mesa, que algo no cierra en esta cocina. La real 'bobe' Polka, la entrañable, falleció en 1992. Dos años después Adrián la homenajeó con su nombre en su mayor desafío profesional. En su memoria, por lo que le significó, estoy convencido de que no se permite repetir otro duelo", concluyó el empresario.