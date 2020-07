Carmen Barbieri reveló detalles de su relación con Matías Alé

Carmen Barbieri habló de los llamados de madrugada de Matías Alé, de su participación en Cantando por un sueño y de la salud de su hijo Federico Bal Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

7 de julio de 2020 • 16:30

Matías Alé contó hace unos días que "siempre hubo un histeriqueo con Carmen Barbieri , es una mujer que me encanta". Y en Hay que ver (elnueve) quisieron saber si hubo un romance oculto: "Matías es un gran seductor. Me enamoraría de Matías porque además de bello es una gran persona. ¿La edad? A partir de esta pandemia los mayores de 60 somos viejos, de riesgo (ríe). Pero podría enamorarme de una persona mayor de 40 años, no menos", confesó Carmen Barbieri. "Y además estoy acostumbrada a las infidelidades. Tuve un gran coach", dijo un poco en broma y otro poco en serio. "Si hubo besos con Matías, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que me llamaba todas las noches, a las 3 de la mañana. Cuando me separé estuve muy mal y hasta quise matar a Santiago (Bal) varias veces (ríe). Matías sabía que estaba mal y sola y me llamaba. Me decía: ¿Querés que vaya y te llevo algo? Y yo le decía que no".

Carmen contó que está muy contenta con la propuesta del Cantando por un sueño , que pronto debuta en eltrece, y que ya está ensayando "con Mariano y Hernán, dos grandes actores y cantantes. Me siento muy cómoda y contenida". Dijo, además, que quiere hacer humor. "Pero está complicado el humor porque todo el tiempo tenés que pensar si puede caer mal, si estás usando a la mujer como objeto. Están bien esos cambios pero cuesta mucho porque el humor era otro". Y adelantó que ya está trabajando en una revista que hará el próximo verano. "Quiero tener 10 vedettes en escena, de distintas trayectorias, edades, cuerpos, personalidades. En una revista no puede haber menos de 20 personas y quiero que esta revista esté dedicada a la mujer".

Finalmente, Carmen contó que su hijo Federico Bal terminó su tratamiento el pasado domingo y que en unos días le harán los estudios correspondientes para saber si tienen o no que operarlo. "Fede está bien. Es un ser muy luchador, quizá por haber visto tanto a su papá luchando con el cáncer, y de colon. Esperemos que Dios lo ilumine y no tenga que operarse y si no se entregará a esos médicos maravillosos. Lo veo bien, no tiene dolores. Ayer medité por los médicos del cielo que guían las manos de la medicina terrenal. Y después le rezo a la virgencita de Guadalupe. Estoy más tranquila porque lo veo con más fuerza. Yo también soy una mujer muy fuerte pero cuando me tocan a mi hijo se me quiebra el corazón. La vida me dio un giro muy grande desde que murió mi mamá, y empecé a cambiar mi forma de pensar y actuar en la vida".