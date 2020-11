Carolina Losada recordó el día en que participó de un videoclip de Luis Miguel

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2020 • 02:44

Antes de comenzar su carrera como periodista, Carolina Losada trabajó unos años como modelo. Durante esa etapa, la rosarina tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única cuando fue convocada para ser parte del videoclip de Luis Miguel, Cómo es posible que a mi lado.

"A mí me dio mucha vergüenza cuando salió este video. Me costó mucho hacerme cargo de que era yo", dijo entre risas durante su visita a PH: Podemos Hablar. Mientras en las pantallas del estudio se podían ver imágenes del clip, la periodista contó algunos detalles del detrás de escena.

"Por un lado estuvo buenísimo haber hecho un video con Luis Miguel", reconoció. "Fue en la casa de él, en Acapulco, y la verdad es que como experiencia fue increíble", agregó mientras el resto de los invitados le pedía que señale cuál de todas las chicas era ella.

Por momentos vestida de verde, y por momentos vestida de rojo, Carolina bailaba al ritmo de la famosa canción. "Descoordino todo el tiempo con el resto, porque había un monitor gigante pero yo no me veía. Entonces, al no verme, no veía por dónde iban los otros. Seguía una coreografía que me enseño él", reveló.

"Él fue muy buena onda la verdad, no puedo decir nada malo. Me acuerdo que al principio vino con todos los 'guaruras', como le dicen en México a los guardaespaldas, y llegó justo cuando me estaban enseñando la coreografía, que era una pavada pero el coreógrafo me la estaba explicando".

En este momento tuvo la oportunidad de cruzar sus primeras palabras con el Rey Sol. "Viene, se acerca, y yo me puse un poquito nerviosa, porque era Luis Miguel. Entonces me dice, 'Ah, eres de Argentina, tengo muchos amigos en tu país'. Y yo cancherándola le digo: 'Qué bueno, a ver, ¿me enseñás cómo es esto?' Entonces me enseñó él como era la coreografía ¡Muy buena onda!".

La tarde de grabación transcurrió con normalidad, pero al finalizar la jornada, Carolina recibió una propuesta por parte de la estrella. "En un momento, cuando ya habíamos terminado, viene alguien que era del equipo de él y me pregunta si me quiero ir con ellos. Me dice que había preguntado Micky, porque le decían así, si quería ir a una gira que iban a hacer por Estados Unidos".

"Al principio, porque era un poquito inocentona, le digo, '¡Ay, sí, qué bueno! ¿Pero qué tendría que hacer yo?'. Porque yo cantar ni idea... Entonces me dicen, 'No, nada. Venís con nosotros y la pasamos buenísimo'. Y ahí ya le dije, 'No, te agradezco'", agregó dando por finalizado el relato.

Conforme a los criterios de Más información