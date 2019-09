Cathy Fulop y el día que "el Ova" la salvó de la muerte

La actriz recordó una experiencia poco feliz que vivió en Caracas

"Qué emoción. Lo siento como si fuera una especie de hijo. Era algo que estaba en mi destino. Parezco unta tonta mandándole fotos a mis hijas, llorando", cuenta Catherine Fulop sobre el libro que acaba de editar: Espléndidas: cómo lograr nuestra mejor versión. La actriz estuvo en el diván de Verónica Lozano, en Cortá por Lozano, el programa de Telefe, y contó que este año decidió no trabajar para dedicarse a escribir y para conectarse con sus deseos. "Además, mi hija Oriana viaja mucho y quiero tener el tiempo para acompañarla".

Este año Cathy también le dedicó espacio a la espiritualidad. "Viajé a Machu Picchu (Perú), fue una especie de retiro con meditaciones que duró diez días. Pero no acampamos porque ya estamos grandes: íbamos a hoteles. Ese viaje me impulsó a escribir el libro en el que comparto todo lo que sé. Removí muchos momentos de mi vida, de mi infancia y me hizo muy bien. El alma es tan importante. Aprendí que no naces, creces y mueres sino que naces, creces y te elevas. Cumples tu objetivo en la vida. Creo mucho en el destino", relató la actriz venezolana.

Cathy contó que hace 26 años que está en pareja con Osvaldo Sabatini y que tienen una hermosa relación. "Todo el tiempo vamos innovando. Le gusta agarrar carne, y si adelgazo me dice que pierdo lass pompis. Recuerdo que cuando lo conocí me impactó su forma de ser y pensé que quería un hombre como él, tan respetuoso, en mi vida. Una vez me llevó a mi casa y en el auto yo le miraba la boca y decía: quiero tener hijos con este hombre. Me sentí la hembra escogiendo al macho. A los cuatro meses de estar juntos, quedé embarazada. Primero perdí un embarazo y luego llegó Oriana. Y no le había dicho ni a mi mamá que estaba saliendo con él".

Divertida, Cathy contó una anécdota que fue una tragicomedia. "Estábamos en Caracas y nos cruzó un auto. Fue un intento de secuestro. Me bajaron del auto y me metieron en otro mientras apuntaban con un arma al Ova. Yo gritaba, pensaba que me iban a matar. Fue hace doce años, más o menos, porque hace 9 que no voy a Venezuela. Estaba histérica y Ova había cambiado 100 dólares y les dio los bolívares, que eran un montón de billetes. Me dejaron ir, yo creo que ni me aguantaban mi locura. Creí que me iban a matar. Él siempre es mi héroe. Nos cuida, nos protege y tiene la solución de todo. Y jamás grita", detalló.

Luego, la Fulop contó que su hija Oriana está viviendo en Turín, Italia, con su novio, el futbolista Paulo Dybala. "Vendrá pronto, para el lanzamiento de sus nuevos temas. Por suerte retoma su carrera. Los veo bien, que se aman, contentos. Son una pareja chévere. Y Tiziana es perfil bajo, estudia diseño gráfico y es una artista, hace unas fotos hermosas. Las dos son muy paperas".