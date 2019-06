Cecilia Milone habló sobre una mala experiencia que tuvo con Juan Darthés

La actriz hizo referencia a un momento que vivió con el actor cuando hacían la obra musical Arráncame la vida Fuente: Archivo

Juan Darthés ya se encuentra en el país y algunas de las mujeres que trabajaron con él siguen aportando sus malas experiencias con el actor acusado por acoso por parte de varias actrices y denunciado por violación por parte de Thelma Fardin . Esta vez fue Cecilia Milone quien dio sus testimonio y habló de un momento incómodo que vivió cuando él le dio un beso en la obra que compartían, Arráncame la vida.

"Se me arruinó el recuerdo de esa obra [tras las acusaciones a quien fue su compañero]. Tengo todo dividido en carpetas en mi computadora, con fotos y cosas de espectáculos, y no puedo entrar a la de Arráncame la vida porque me hace daño. No escucho la música porque me parece muy doloroso", explicó Milone en el programa El Espectador, el ciclo de CNN Radio Argentina.

"No la pasé mal, Juan es un tipo muy particular, muy centrado en sí mismo, pero tampoco fui su amiga", dijo la actriz y cantante sobre la obra que compartieron entre 2010 y 2011. "Él no comparte las cosas. Es bastante cerrado y egocéntrico en un punto. No tuvimos una confianza de amistad y aún así me dolió todo lo que surgió porque compartimos años y nos saludábamos para los cumpleaños, estuvo presente en mi vida. Era muy amable", siguió.

A pesar de ello, afirmó que Darthés hizo algo que ahora ella lo relaciona con las acusaciones de abuso que pesan sobre el actor por parte de Calu Rivero y Anita Coacci, de quien es amiga hace muchos años. "La obra terminaba con un beso en la boca, pero un día me vino a lo bestia y me enchastró toda. Yo estaba maquillada y por el rouge quedamos los dos como payasos. Era teatro y lo tomé con humor. Le dije: ´No podemos, mirá lo que somos, no lo podemos corregir´. Eso fue lo único que me pasó con él. Pero en televisión y todos los días, es posible que pasara. Eso fue lo que pensé. Después fui escuchando todo lo que pasó y fue más duro", explicó.

En cuanto a las acusaciones, dijo: "Las entendí, pero con buena fe. Este tipo, así de atolondrado que se manda solo y piensa en lucirse, por ahí no se da cuenta de que Calu la puede estar pasando mal. Públicamente dije que me pareció que fue más machista el productor que no protegió a Calu que él, que se mandó a hacer el galán. Al escucharlas me pareció verosímil, como que podía ser posible por el carácter de él".

Coacci acusó a Darthés de haberla acosado cuando hacían Gasoleros, tira en la que Milone también participaba. No obstante, Anita jamás le contó a Cecilia lo sucedido en su momento. "Cuando Anita publicó la carta en Facebook la llamé porque no entendía por qué no me había contado. No la juzgué pero me sorprendió. Justamente yo estaba protagonizando mi historia con Juan en Gasoleros. Ella me dijo: ´Sentía que no me ibas a creer o que, conociéndote, lo ibas a enfrentar y te iba a generar un problema en tu trabajo´".