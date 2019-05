En una entrevista radial, la actriz se refirió al anuncio de la fórmula conformada por Alberto Fernández y la exmandataria, de cara a los comicios de octubre Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019 • 18:54

El anuncio de la fórmula presidencial conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner se convirtió este sábado en un tema ineludible, también, para quienes no forman parte del mundo de la política. Desde las redes, muchos salieron a dar su opinión, pero también en las distintas notas que se realizaron durante el día en ciclos radiales y televisivos, los famosos se vieron obligados a referirse al tema.

Una de ellas fue Cecilia Roth , quien, en medio de una entrevista concedida al programa Todos Juntos, de CNN Radio, habló sobre sus próximos proyectos, recordó sus trabajos junto a Pedro Almodóvar y contó, también, cómo recibió el anuncio de la fórmula que competirá en las próximas elecciones. Antes de meterse de lleno en el tema, la actriz, que fue una de las figuras invitadas a la presentación del libro de la exmandataria, Sinceramente, en la Feria del Libro, comenzó recordando cómo vivió aquel día.

"Fue una experiencia muy especial. Fuimos juntas cuatro amigas: la actriz Cristina Banegas, la artista plástica Marina Olmi, la fotógrafa Majo Malvares y yo. Nos sentamos en El Galeón, en Santa Fe y Gurruchaga, para ir caminando hasta La Rural. Fue todo súper organizado", comenzó contando.

"Nos sentamos atrás y de pronto nos vinieron a buscar porque teníamos butacas asignadas en la fila de adelante; algo que a mí me sorprendió muchísimo", continuó.

Luego, agregó: "La verdad es que con Cristina pasa algo muy fuerte porque yo, personalmente, sentía que me estaba hablando a mí, como seguramente les pasó a todos los que estaban presentes. Tiene esa capacidad de hablarte, de incorporarte a todo lo que está diciendo y proponiendo".

"Lo sentí como una fiesta, porque había como una unión de gente que posiblemente venga de distintos espacios, y que estaba ahí. Eso me hizo sentir la esperanza de que era posible una unidad", finalizó.

Con respecto al anuncio de la fórmula, consideró: "Cristina demostró que tiene una cintura política y una capacidad de estrategia maravillosa. Me parece que es una manera de unir a los ciudadanos, como ella lo dijo en la presentación de su libro y lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. A todos los ciudadanos, porque estamos pasándola muy mal".

"Me gusta la fórmula de Alberto Fernández con Cristina, me parece que une mucho. Han tenido un tiempo de distancia, pero Cristina lo nombró varias veces a él en la Rural, y entiendo que fue él quien la convenció de que lo escribiera. Alberto es una persona absolutamente serena, sin una mancha, honesta, con un conocimiento y una experiencia política muy profunda. Me parece muy interesante la fórmula", analizó.

Por último, analizó: "Nunca me manifesté como militante, he ido a algunos actos que me parecían importantes, a las marchas del 24 de marzo, a las convocatorias feministas, pero nunca me manifesté como militante kirchnerista. No trabajé más durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, nunca sentí que estuviera protegida por nadie. Entonces hablar de 'actores k' es algo que favorece a la grieta, esto de ponerse en un lugar o en el otro, de enemistarse por tus pensamientos o convicciones nos pone como enemigos. Y estimular esa enemistad me parece peligroso para un país".