Céline Dion: la muy resistida historia de amor con el hombre que conoció cuando tenía apenas 12 años

Celine Dion conoció a quien se convertiría en el gran amor de su vida, René Angélil, cuando apenas tenía 12 años y él, 38. Fue en un bar de su Quebec natal, en Canadá, en el que ella cantaba para ganar algo de dinero y ayudar a su numerosa familia, que siempre tuvo apuros económicos. Su maravillosa voz la animó a soñar con llegar a ser una estrella, y su anhelo empezó a cumplirse esa noche de 1980.

Allí, la escuchó por primera vez Angélil, que por entonces era productor del grupo pop canadiense Les Baronet. Según cuenta la leyenda, quedó tan impactado por el talento de esa niña que llegó a hipotecar su propia casa para financiar el primer disco de Dion, La Voix du Bon Dieu (1981). Por entonces, ninguno de los dos imaginaba que iban a vivir una historia de amor tan fuerte que duraría hasta la muerte de él, en el 2016.

Fue su manager toda la vida, y la relación comercial sucedió mucho antes que la amorosa. Fue ella quien se fijó primero en él. Dicen que Angélil recién cedió cuando Dion ganó el popular concurso Eurovisión, en Dublín; por entonces, ella ya tenía 20 años. Ahí comenzó una historia que no fue nada fácil, porque la gran diferencia de edad espantó a muchos, incluso a la propia familia de la cantante. Una de las primeras personas que se opuso a ese amor fue la madre de Céline: “No era la persona que quería para mí. Y no la culpo… Yo le dije: ‘Mamá, realmente lo quiero. Me duele mucho’”, contó la cantante canadiense en alguna oportunidad.

Sin embargo, finalmente la familia aceptó la decisión de su hija. “ Me enamoré de él inmediatamente. No de una manera romántica, porque yo tenía 12 años. A mí me enamoró la manera en la que trataba a todo el mundo, incluida mi propia familia y a mí. Me lo enseñó todo. Él es el único hombre en el que me he fijado. El único hombre que he amado. El único hombre que he besado… ”, contó alguna vez en la revista Glamour.

Un amor a escondidas

René y Celine, cuando él tenía 40 y ella, 14

La relación no se concretó hasta que ella fue mayor de edad, en 1988, y él se separó de su segunda mujer, Anne Renné Kirouac, madre de sus hijos Jean Pierre y Anne Marie. Con su primera esposa, Denyse Duquette, Angélil fue padre de Patrick. Solo así él cedió a los deseos de Céline, pero primero fue a escondidas. Ella tenía 20 cuando hicieron público su romance ante su familia y amigos más íntimos. Blanquearon la relación unos años después, en 1992, y luego la pareja se comprometió justo el día en que ella cumplió 25 años, el 30 de marzo de 1993, y presentaba The Colour Of My Love, un álbum que sigue siendo hoy uno de los más vendidos de todos los tiempos, con más de 20 millones de copias en todo el mundo.

Finalmente, se casaron el 17 de diciembre de 1994, en la basílica Notre-Dame, en Montreal, y la ceremonia fue transmitida por la televisión canadiense. El 5 de enero del 2000, renovaron sus votos en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

René Angelil y Céline Dion en el día de su boda Getty Images

En varias entrevistas que dio cuando ya era una estrella, Dion decía de los inicios del romance: “Cada vez podía esconder menos el hecho de que estaba enamorada de René. Tenía todos los síntomas. Estaba enamorada de un hombre que no podía amar, que no quería que yo lo amara y no quería amarme. Pero nos amamos incondicionalmente . Ya no era menor y este es un país libre. Nadie tiene derecho a decirme a quién amar”.

Un sueño y un gran dolor

En 1999, cuando ella brillaba y él estaba detrás de ese éxito, a Angélil le diagnosticaron cáncer de garganta . Entonces Céline decidió frenar su carrera y dedicarse a su marido y a formar una familia; se alejó de los escenarios durante dos años.

La pareja junto a su primogénito, René-Charles Getty Images

En mayo del 2000, Dion tuvo dos pequeñas operaciones en una clínica de fertilidad en Nueva York para mejorar sus posibilidades de concebir un hijo, tras años de intentos fallidos. Su primer hijo, René-Charles Angélil, nació el 25 de enero de 2001. Unos años después quisieron agrandar la familia y otra vez tuvieron que hacer tratamientos de fertilidad; en mayo de 2010, Angélil anunció que Dion tenía catorce semanas de embarazo y que iba a concebir gemelos tras seis intentos de fertilización in vitro. El sábado 23 de octubre de ese año nacieron Eddy -bautizado así en honor al compositor argelino Eddy Marnay, favorito de la cantante-, y Nelson, en honor al expresidente sudafricano Nelson Mandela.

Los mellizos Nelson y Eddy coronaron las historia de amor de la cantante canadiense con su manager y productor Reuters

En diciembre de 2013, el cáncer volvió y Angélil debió ser operado nuevamente de un tumor en la garganta. Otra vez, Dion dio un paso al costado y canceló todos sus shows para acompañar a su marido. “ Le preguntamos al doctor muchas veces cuánto tiempo tenemos, ¿tres semanas, tres meses? René quiere saberlo, pero nos dicen que no lo saben ”, declaró Céline a USA Today. “Me asusta perderlo. Pero tengo que demostrarme a mí misma, a mi marido y mis hijos que soy fuerte y que estamos bien”.

El año 2015 volvió a subirse a un escenario, en Las Vegas, y a los pocos meses falleció René, el 14 de enero del 2016. Hace un tiempo ella posteó en sus redes sociales: “ Mentiría si dijera que estoy bien, pienso en vos al menos cien veces, porque en el eco de mi voz escucho tus palabras como si estuvieras allí… Te extraño ”.

“Me asusta perderlo. Pero tengo que demostrarme a mí misma, a mi marido y mis hijos que soy fuerte y que estamos bien”, decía ella en 2013 ANDRE FORGET - AFP

En una entrevista, Celine aseguró: “Fue el primer y el único hombre que me besó. Fue el hombre de mi vida, mi compañero… Éramos uno. Tal vez por eso, cuando se fue, cuando dejó de sufrir, me dije que estaba bien, que no merecía seguir sufriendo. Pero lo amo. Todavía estoy enamorada de él, aunque mi vida no está vacía de amor: tengo a mis hijos y a mi público. Sin embargo, antes de dormir, imagino que está a mi lado, que me acuesto con él, que seguimos casados…”.

La mano que todavía la sostiene

Cuentan que fueron muy unidos y que él era el gran pilar de la vida de la cantante. Una de sus cábalas, antes de salir a escena, era sostener la mano izquierda de René entre bambalinas, desde que tiene memoria. Había vuelto a los escenarios por pedido de él antes de su muerte, pero Angélil estaba demasiado débil para apretarle la mano antes de cada show. Por eso pidió que le tomaran las medidas para hacer una réplica en bronce de esa mano, que luego hizo bañar en oro. Hoy esa mano está en un pedestal, en su mansión de Las Vegas .

Celine Dion en una de sus últimas apariciones públicas, durante la presentación de su documental, acompañada de su hijo mayor, Rene-Charles ANGELA WEISS - AFP

En una de las últimas entrevistas que dio, Céline habló sobre la posibilidad de volver a enamorarse: “No sé. No tengo ni idea. Pero el amor es tan grande en este momento de mi vida, con mis hijos, con la vida misma. No estoy pensando en una relación ni en enamorarme de nuevo. No lo sé. ¿Tengo que decir que nunca volverá a suceder? No lo sé. Siento que René me ha dado mucho a lo largo de los años y todavía hoy. Perder a mi esposo, que mis hijos perdieran a su padre, fue algo extraordinario. Veo a mis hijos, los miro y siento que todavía vivimos con él, que es parte de nuestras vidas todos los días, así que tengo que decir que me siento muy, muy fuerte ”.

Hace poco más de un año a Celine Dion le diagnosticaron Síndrome de Persona Rígida, una enfermedad autoinmune que afecta a una persona en un millón. “He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí afrontar estos desafíos y hablar de todo lo que he pasado... Es una enfermedad que no se conoce y que afecta al sistema nervioso central”, contó en las últimas declaraciones que hizo.

