Charlize Theron habló de la lesión que sufrió filmando The Old Guard

8 de octubre de 2019

Cuándo Charlize Theron ingresó al estudio de Jimmy Kimmel Live!, un vendaje en su mano llamó la atención automáticamente. El conductor no pudo evitar preguntarle qué le había pasado, y la actriz reveló que tuvo un accidente durante la filmación de su última película, The Old Guard, que se estrenará recién el próximo año.

"Decidí cambiar de profesión. Sí, ahora hago bowling de manera profesional", bromeó al comienzo de la charla haciendo referencia a la venda que llevaba puesta. "En realidad no es tan genial como pensé que iba a ser llevar una especie de yeso. Fue una lesión muy tonta", aclaró antes de contar lo que había pasado.

"Estuve filmando una película de acción y me esguincé un ligamento durante una pelea. También me lastimé un codo", explicó. "Lo que me pusieron en la mano es como una tela que estuvieron moldeando por horas y parece un guante".

Según contó la actriz, al comienzo no se dio cuenta de lo grave que era su lesión. "Estuve caminando con la mano lastimada por dos meses, ¿Qué tan malo podía ser?", se preguntó. "Pensé que no era nada, y me repetía a mi misma que tenía que ser menos dramática. Cuando el médico me dijo que básicamente el ligamento estaba flotando por ahí, me pareció interesante. Esa es la razón por la cual estaba usando solo cuatro dedos para hacer las cosas".

Además de contar sus aventuras en los sets de filmación, Charlize habló sobre Bombshell, la película basada en el gran escándalo desatado en 2016 dentro de la cadena de noticias Fox News, cuando más de 20 mujeres acusaron a su fundador, el fallecido Roger Ailes, de haberlas acosado sexualmente. Allí comparte cartel junto a Nicole Kidman y Margot Robbie, e interpreta a la periodista Megyn Kelly.

"Kelly sabe de la película. Es muy interesante, porque cuándo tenés que grabar una historia como esta querés ser respetuosa con tus fuentes, y nosotras hicimos una gran investigación previa", reflexionó.

La actriz también se refirió a su papel en la película animada de Los Locos Addams, en donde le presta la voz a la madre de la familia, Morticia. "El primer film animado que hice fue Kubo y la búsqueda del samurai, y no le dije a mis hijos que iban a escuchar mi voz porque quería que disfrutaran de ver la historia, pero internamente esperaba que se dieran cuenta. No habían pasado dos segundos cuando la mayor me dijo: «sos vos». Con la familia Addams pasó lo mismo, y ahora quieren que hable como ella todo el tiempo".