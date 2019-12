Charlize Theron habló sobre el productor que la acosó sexualmente

"Yo revelé su nombre, lo dije muchas veces pero no lo saben porque el periodista que hizo la nota tomó la decisión de no escribirlo", comentó Charlize Theron Crédito: Instagram

Desde hace algunos años, las mujeres de la industria cinematográfica comenzaron a relatar públicamente las situaciones de acoso y abuso a las que fueron sometidas a lo largo de sus carreras. En diálogo con National Public Radio (NPR), Charlize Theron contó su propia historia con un productor de cine, a quien asegura haber nombrado en el pasado.

"Yo revelé su nombre, lo dije muchas veces pero no lo saben porque el periodista que hizo la nota tomó la decisión de no escribirlo, y eso demuestra cuan profundo es este problema", aseguró la rubia. "Recuerdo la primera vez que me preguntaron si a lo largo de mi carrera tuve alguna experiencia incómoda durante un casting. Yo decidí abrirme y compartir mi historia, pero la persona a la que se lo conté optó por no divulgar el nombre".

Esa historia fue publicada por primera vez hace varios años, antes de que el movimiento #MeToo tomara relevancia. En aquel entonces, Theron contó durante una entrevista que fue a una audición en la casa de un productor que la recibió en pijama. Mientras conversaban, el hombre se acomodó muy cerca de ella y comenzó a beber, lo cual la incomodó mucho. Mientras la actriz intentaba leer el guión que le habían dado y comenzar su audición, él desviaba la conversación a otros temas, hasta que llegó al punto de poner su mano en la rodilla de la actriz sudafricana. Este gesto la sorprendió al punto de que quedar paralizada. Solo atinó a levantarse y dejar la casa.

"Extrañamente, cuando se hizo conocido el caso de Harvey Weinstein, por primera vez decidí buscar en Google esta entrevista. Mis declaraciones salían en todos lados, sin embargo, no podías encontrar el nombre de este hombre en ninguna nota, y eso me enojó muchísimo".

Consultada sobre si estaría dispuesta a revelar en este momento de quién se trata, la ganadora del Oscar prefirió no hacerlo. "Tengo un conflicto en el sentido de que, si digo su nombre de nuevo mientras promociono esta película, le va a quitar importancia a la historia que contamos y esa acusación se va a volver la protagonista", dijo la actriz, quien está promocionando el largometraje Bombshell, el cual cuenta la historia de las trabajadoras de Fox News que se animaron a denunciar a Roger Ailes, CEO de la empresa, por acoso sexual.

"Creo que habrá un momento adecuado en donde definitivamente contaré todo", aseguró. "Siempre fui muy honesta sobre esto, no tengo el deseo de proteger a este hombre, pero tampoco quiero que él opaque esta película. Ya será el tiempo adecuado para hablar de esto otra vez, y ahí diré cómo se llama".

Hace unos días, durante una entrevista con el New York Times, Charlize habló sobre Weinstein y los acosos en la industria, y relató una historia que también la involucraba. "No había límite para él. Le hizo eso a todas. Nos enfrentaba a unas contra otras. Era un experto en eso. Hubo muchos casos. Decía que había hablado con Gwyneth Paltrow para cierta película (que también nos ofrecía). Además, una de sus frases habituales era que tanto Renée Zellwegger como yo nos acostábamos con él para obtener papeles. Incluso en sus habladurías sobre los favores sexuales nos enfrentaba", expresó sin tapujos.