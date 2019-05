Fuente: Archivo

Hace dos meses, una acusación de estafa contra Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis explotó en los medios. La mediática pareja salió a defenderse, sin embargo sus hijos mantuvieron el silencio. Hoy, finalmente, Charlotte Caniggia salió a defender a sus padres.

"Está todo bien. La historia fue al revés y mis padres fueron estafados. Yo no me meto porque es la casa de mis papás, que hablen ellos. Pero puedo contar que no pasó nada, y está todo bien. Mamá está en Marbella y papá está en Buenos Aires trabajando, porque vende futbolistas, y pronto vuelve a su casa de Marbella", dijo la joven. "Ellos están juntos; es mentira que se separaron o que están peleados", aseguró Charlotte en Pamela a la tarde, el programa de América.

Recordemos que hace un mes el dueño de la mansión en la que viven los Caniggia, un inglés llamado Mike Partidge, acusó a la pareja de ser okupas, y de no cumplir con los pagos de alquiler desde hace tres años. Incluso sugirió que Mariana y Claudio Paul podrían estar haciendo negocios con su mansión, sub alquilándola.

La pareja vive en Marbella desde el 2004 y muchas veces estuvieron bajo la lupa, porque no están nada claros los negocios a los que se dedican. La propia Charlotte dijo en una entrevista que sus padres se dedican a lavar dinero.

En medio del escándalo, el ex futbolista salió a contar que, lejos de estafar al dueño de la mansión, ellos habían sido los estafados. ¿La razón? Los Caniggia firmaron un contrato de alquiler con opción a compra y ellos quieren quedarse con la propiedad, pero Mike decidió no venderla por el momento y la pareja se siente estafada. En dos semanas, todos tienen que presentarse ante la justicia española para solucionar el problema.

Por el momento el asunto parece estar muy lejos de aclararse, porque Mike dice que los Caniggia le deben una suma cercana a los 500 mil Euros, en tanto que el ex jugador y su mujer aseguran que no deben ni un peso.