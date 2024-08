Charly García anunció la fecha de salida de su nuevo disco, La lógica del escorpión: la reacción de Fito Páez

Escuchar

Charly García está de vuelta. El legendario músico y compositor anunció la esperada fecha de lanzamiento de su nuevo disco, titulado La lógica del escorpión. La noticia generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores y uno de los primeros en expresar su emoción por el nuevo trabajo fue su amigo y colega Fito Páez.

“¡Paren las rotativas! La lógica del escorpión en septiembre ya en las calles”, reza el comunicado compartido en las redes sociales del artista junto a una imagen de la tapa del álbum. De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de apoyo y afecto, destacando la influencia perdurable de García en varias generaciones de músicos y fanáticos.

Con unas palabras cargadas de entusiasmo, Fito reposteó la publicación del anuncio: “Vuelve Charly con todo, qué alegría volver a vivir, a las melodías, a la audacia armónica y al divertimento musical. La lógica del escorpión es un gran manifiesto de estos días... Salud, Charly! Y van... Te amo, Fito”, escribió el autor de “El amor después del amor” en un claro testimonio de su admiración por García, resaltando además la importancia de este lanzamiento para el panorama musical argentino.

Conocido por su influencia en el rock argentino y latinoamericano, Charly ha estado trabajando en este proyecto largo tiempo y las nuevas canciones prometen ser una condensación de su evolución artística y su visión del mundo. En este sentido, las palabras de Fito captan el espíritu de celebración que rodea al lanzamiento, sobre el que también se pronunciaron artistas de otras generaciones y géneros.

“¡Me encanta!”, expresó su amigo David Lebón. “PRONTOOOOO. Mejor disco que he oído en mucho pero mucho tiempo, re posta. Te amo, Charly”, sumó James Rhodes.

El posteo de Fito Páez, que Charly compartió en sus historias de Instagram instagram.com/stories/charlygarcia

Charly firmó el contrato discográfico con Sony Music para la publicación del disco a finales de abril, en un acto celebrado en su departamento en presencia de representantes del sello. En ese momento, desde la compañía se informó: “Luego de escuchar el disco completo se procedió a la firma del contrato para que en unos meses esté disponible” tanto en vinilo como en plataformas digitales. “El vinilo tendrá una edición limitada, con un llamativo arte realizado por la diseñadora Renata Schussheim. Todos los presentes en la reunión coincidieron en que el disco es un ‘auténtico García’, con todos los matices y pinceladas del genial músico”, resaltó el comunicado.

Hasta el momento, se desconoce mayor información sobre la nueva producción. Durante los últimos años se fueron conociendo algunos detalles de las canciones que podrían estar incluidas, de la grabación y de algunos invitados.

Charly García junto a su pareja, Mecha Iñigo, en el momento de la firma de su nuevo contrato con Sony Music Instagram @sonymusicargentina

Un posteo de @constat_concept aseguró que el concepto del disco se basa en la película Mr. Arkadin, dirigida por Orson Welles (1955). Y señaló: “¿Quiénes, se comenta, que participan del álbum? David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, El Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida y Toño Silva. Además de todos estos grandes artistas, se ha comentado que Luis Alberto Spinetta tendrá una pequeña participación, no se sabe de qué forma (suponemos que a lo “Peluca Telefónica”, con algún audio inédito, frase extraída de alguna entrevista o quizás un sampleo de algún tema)”.

“Pasando por el tracklist del disco, se han comentado infinidad de temas inéditos, covers, reversiones, etc. pero a continuación les dejamos la lista más detallada y ‘oficial’ hasta el momento. (...) ‘La medicina del amor’ (tema inédito estrenado en 2010), ‘Rompela’ (reversión de ‘Break it Up’), ‘Watching The Wheels’ (reversión del cover de Lennon incluido en Kill Gil), ‘Loco, ¿no te sobra una moneda?’, ‘Te recuerdo invierno’ (reversión del tema integrado en Cassandra Lange’s ‘Estaba en Llamas cuando me acosté’), ‘Rock and Roll Star’ (cover de ‘So You Wanna Be a Rock and Roll Star’, de The Byrds), ‘El Club de los 27′ (Registrado en Sadaic 02/22 y parte de la letra citada en la carta a Maradona), ‘Autofemicidio’ (Registrado en Sadaic 02/22), ‘Yo Ya Sé’ (Registrado en Sadaic 02/22), ‘Estrellas al Caer’ (Registrado en Sadaic 02/22), ‘No te abatas’ (outake de Random)”, finalizaba el posteo.

LA NACION

Temas Charly García