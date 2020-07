Chiche Gelblung y Yanina Latorre tiene un enfrentamiento pendiente, que parece lejos de terminar

1 de julio de 2020

Este miércoles un nuevo enfrentamiento estalló entre Chiche Gelblung y Yanina Latorre . Ya dado de alta y recuperándose en su casa de una neumonía, el periodista no quiso hablar con Los ángeles de la mañana por su enemistad con la panelista.

Un viejo conflicto de 2017 se reavivó esta mañana cuando Karina Iavicoli le escribió a Chiche Gelblung para saber sobre su estado de salud. "Con ustedes todo bien, pero hasta que la desubicada de Yani no pida perdón por lo que dijo de mí, jamás hablaré. Es una grosera y desubicada y yo soy un príncipe para ella. Yo no admito que me ofendan porque jamás lo hice y que agradezca que llegó a Mitre gracias a mi", leyó la productora del ciclo frente a la mirada atónita de sus compañeras.

La respuesta de Yanina Latorre

Eufórica y con muchas ganas de contestarle, Latorre explicó a qué se debe el enojo del conductor. "Chiche, estás convaleciente, te quiero. Me ofreciste un montón de veces trabajo y te dije que no. Te dije que sos miserable, no te traté de chorro ni asesino", lanzó molesta. Y enseguida le aclaró cómo llegó a trabajar con Jorge Lanata en Radio Mitre: "Te cuento amor de mi vida, que a Mitre llegué gracias a mí, estaba en el 'Bailando...' y Lanata dijo que me quería en su programa. Al otro día me llamó, yo laburaba con (Eduardo) Feinmann y empecé a laburar en Mitre. Estoy ahí hace mucho tiempo y me lo gané palmo a palmo".

El enojo entre ambos data de 2017 cuando se conoció la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt. "Yo estoy enojada con vos desde 2017 por las barbaridades que dijiste de Diego, de mis hijos y de mí. Riéndote y haciendo chistes por una situación de familia que pasamos, eso es más grave que yo te diga miserable. No saben los chistes que hizo en la mesa de Polémica en el bar. Una manga de machirulos riéndose y diciendo que yo disfrutaba de los cuernos, no se lo perdono nunca más", confesó la mujer del exfutbolista en referencia a cómo se originó esta enemistad.

Y agregó mirando a cámara: "¿Por qué te creés que nunca más te di una nota? Tu productora me llama todas las semanas para pedirme una nota. Igual si te ofendés porque te dicen miserable es porque es verdad" .

Tras la sorpresa de De Brito por su cambio repentino de actitud con el periodista, Latorre explicó: "A mí me caía re bien, pero no saben los chistes machistas que hizo (...) Como es una persona mayor nunca más le di bola, pero soy memoriosa. Dijo que yo quería que se sepa lo de Diego para tener prensa (...) No quiero que le pase nada porque es Chiche Gelblung, no le tengo el odio que le tengo a (Jorge) Rial, pero si le molesta que le diga miserable primero que me pida perdón o ¿el puede decir boludeces y yo no?".