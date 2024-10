China Suárez, entre su primer amor, flechazos y escándalos

Escuchar

Ella siempre es noticia : por sus amores, separaciones o desencuentros. Y tuvo varios, pero hay cuatro que marcaron especialmente su vida . El primer gran amor de la China Suárez fue Nicolás Riera, su compañero en Casi ángeles. En ese entonces no le decían China porque ese apodo se lo pondría el novio que tuvo después.

China Suárez y Nico Riera, en una escena de Casi ángeles, la tira en donde se enamoraron

Suárez y Riera se enamoraron al mismo ritmo que sus personajes. En la tira eran pareja y, como muchas veces sucede, la realidad superó a la ficción. Entre escena y escena, mirada va, sonrisa viene, los jóvenes empezaron una relación en secreto y fue una decisión a conciencia, pensando en el éxito de esa creación de Cris Morena, en las horas que pasaban juntos en las grabaciones, en las fans, las giras y los shows. Pero pudieron guardar ese secreto durante poco tiempo porque todos se dieron cuenta de que algo pasaba; no podían esconder la felicidad que sentían. La noticia del noviazgo fue bien recibida y ellos se relajaron y lo vivieron a full. La relación duró casi tres años, entre 2007 y 2010. Se separaron sin escándalos cuando Casi ángeles llegó a su fin y la actriz decidió no ser parte de Teen angels y fue reemplazada por Rocío Igarzábal.

El nieto de Mirtha

Nacho Viale y Eugenia 'la China' Suárez fueron novios entre 2010 y 2012

Para entonces Nacho Viale era el flamante representante de la China Suárez. Dicen que él fue quien le sugirió pedir más dinero para ser una teen angel y ese reclamo no gustó nada y por eso, terminó afuera de la banda. El vínculo profesional pronto se volvió amoroso y empezaron a salir a escondidas. Fue el nieto de Mirtha Legrand quien la apodó “la China”, y ella misma lo contó hace algunos años: “Arrancó porque empezó un día ‘China, Chinita…’, porque se me achinan los ojos. Y eso me trajo algunos problemas porque tengo sangre japonesa”, decía entre risas.

En ese momento todas suspiraban por Nacho Viale, un soltero muy codiciado. Los paparazzi nunca dejaban de seguirlo y así descubrieron el romance con la China Suárez que empezó en 2010. Luego llegó la presentación familiar y así, la actriz conoció a la abuela Mirtha, a mamá Marcela Tinayre y Juana Viale. Por un tiempo todo fue risas, pero lo cierto es que la China nunca fue muy bienvenida en la familia y eso pesó en la pareja que duró casi dos años, hasta 2012. Viajaban mucho, sobre todo a Miami y a Punta del Este. Y fue en Uruguay donde se separaron, en medio de un escándalo. Fue después de Año Nuevo, el día del cumpleaños de Nacho, el 2 de enero. Discutieron fuerte, como venía sucediendo en los últimos meses, pero esa vez no hubo retorno. Ella armó sus valijas, volvió a Buenos Aires y no hablaron durante veinte días, cuando también él regresó. La charla duró un suspiro, él dejó en claro que no había nada que decir y la pareja se rompió definitivamente. La familia de él, que seguía sin quererla, suspiró aliviada con el fin del noviazgo.

No se hablaron por muchos años, pero hace un tiempo volvieron a cruzarse y otra vez tuvieron un vínculo laboral porque ella firmó contrato con Warner y MOJO, empresa que maneja Nacho Viale, para lanzar su primer disco.

¡Bienvenida Rufina!

De la relación con Nicolás Cabré nació su primera hija, Rufina

A los pocos meses de esa separación, la China blanqueó su romance con Nicolás Cabré , su compañero en la tira Los únicos. La relación también empezó en secreto porque él se estaba separando de Eugenia Tobal y además, no querían ser el centro de atención de sus compañeros de elenco. Sin embargo, no pudieron mantener la relación a escondidas por mucho tiempo. Finalmente, ella la terminó confirmando en Infama: “Sí, gusto de él y él de mí. Estamos enamorados”. En julio de 2013 nació la hija de la pareja, Rufina, y se mostraron muy felices. Sin embargo, la convivencia no funcionó y al poco tiempo se separaron . Pero que la pareja no funcionara no significó que no pudieran lograr un buen vínculo como padres: se adoran. “Siempre tuvimos buena comunicación. Gracias a Dios tenemos una relación hermosa con la China y aprendimos a dar lo mejor, a estar, a complementarnos”, le aseguró Cabré a LA NACIÓN.

Infidelidad y amor

La China Suárez y Benjamín Vicuña, otro amor que cautivó a los medios y generó mucho escándalo en sus inicios (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

La historia de amor de la China Suárez y Benjamín Vicuña nació con un escándalo . Se conocieron en 2015 cuando protagonizaron El hilo rojo. El rumor de romance llegó a oídos de Pampita Ardohain, que en ese momento era la pareja del actor, y que decidió entonces irrumpir un día la filmación. Fue al motorhome que compartían los protagonistas y luego dijo “haber visto lo peor” y que allí “había olor a sexo”. Durante un tiempo, tanto la China como Vicuña negaron todo y ella insistía que cuando Pampita fue al motorhome, estaban en un descanso, comiendo una palta y abrigados con una manta de Nepal.

La película se estrenó en mayo de 2016 y en esa fecha también blanquearon el romance. Aunque nunca se casaron, hubo una propuesta formal y la China la contó en un programa de radio, hace unos años: “Estábamos en su casa de campo de Chile, se arrodilló frente a mí y me preguntó si quería pasar el resto de mi vida con él. Fue mágico”. Pero la boda se postergó una y otra vez, y en una oportunidad Vicuña explicó por qué: “Fueron años muy intensos en lo laboral, con muchos viajes. Nadie nos corría, ya tenemos nuestra mi familia superconsolidada y vivimos juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que queremos hacer bien y lindo. No lo tenemos descartado. Lo queremos hacer en un lugar apropiado”.

De la relación que mantuvo con Benjamín Vicuña, la China Suárez tuvo dos hijos: Magnolia y Amancio Instagram

En febrero de 2018 nació Magnolia y todo fue felicidad, aunque poco tiempo después la pareja tuvo la primera crisis. “Estamos separados, pero nos tenemos mucho amor, así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad y que nunca contamos. Cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”, contó la China en ese entonces. Y así fue, se reconciliaron y al poco tiempo nació Amancio, en julio de 2020, y ella publicó en sus redes: “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más”.

A los meses volvieron a separarse y Vicuña hizo pública la noticia a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en agosto de 2021. Esta vez no dejaron la puerta abierta para una posible reconciliación: “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”.

Desde entonces, la China Suárez no ha presentado a ninguna pareja oficialmente, pero sí ha seguido estando en boca de todos por otro escándalo: el que protagonizó junto a Wanda Nara y su marido, Mauro Icardi. De este torbellino mediático, salió muy lastimada su imagen y desde ese momento, optó por bajar su perfil y si bien se la relacionó con algunos cantantes e incluso con el ganador de Gran Hermano Marcos Ginocchio y con la incipiente estrella de Fórmula 1 argentina Franco Colapinto, ella por ahora prefiere llamarse al silencio y vivir sus romances más en la intimidad.