Chino Leunis denunció una campaña en contra de El Hotel de los Famosos y aseguró: “Locho es un personaje muy astuto, no es inocente”

El Hotel de los Famosos, la gran apuesta de eltrece para la primera mitad del año, está entrando en sus instancias finales y cada noche se cuela entre los temas más comentados en las redes. El trato recibido por Lucas “Locho” Loccisano por parte de algunos de sus compañeros es uno de los tópicos que más polémica despertó, pero también se ha cuestionado la “poca” presencia de la conductora, Pampita Ardohain y algunos usuarios ya adelantaron quiénes son los participantes que llegaron a la final, que fue grabada hace algunas semanas. Este sábado, el conductor del ciclo, Leandro “Chino” Leunis, le puso el pecho a las críticas y aseguró que existe una campaña en contra del programa.

En diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina, Leunis se refirió primero a la participación de su compañera en la conducción. “Caro se ha quedado a dormir varias veces en el hotel. Ella, incluso, los días en los que se compite en la Hache se queda siempre a dormir. O sea que, en definitiva, se quedó más ella a dormir que yo. Sé que se dice que ella aparece menos en el programa, pero somos una dupla y nos vamos alternando y acompañando. Por eso, hay momentos en los que indefectiblemente ella está y otros en los que estoy yo: en el ‘Cara a Cara’, en el ‘Todos contra todos’... Pero Caro siempre está ahí, con Ana, con su equipo. Cuando empezó el programa, Ana tenía 8 meses y hoy está casi por cumplir un año. Cuando dicen que Caro no está o que no le está poniendo el cuerpo, realmente me río”, señaló. Y evaluó: “Es un poquito de saña, porque Caro es tan perfecta que siempre algo tienen que decir” .

Dlugi le preguntó luego por la situación de dos de las excompetidoras del reality, Sabrina Carballo y Emily Lucius, quienes se quejaron por las críticas recibidas en las redes debido a la forma en la que trataron a Locho. “El reality, al ser muy exitoso, se metió mucho en la gente, que por eso opina con mucha intensidad”, explicó el conductor. Y agregó, a modo de denuncia: “A mí me pasa que me meto en las redes a leer y creo que, en un punto, hay una parte que instiga de una manera muy violenta. Y, casualmente, la mayoría de las veces son cuentas que parecen bots o cuentas mandadas. Eso me llama mucho la atención, porque hubo muchas cuestiones negativas hacia el programa que para mí venían de cuentas que están pagas, que no son de usuarios auténticos ”.

“Lo que me pasa es cuando intento debatir o intercambiar opiniones en las redes, la mayoría de los usuarios que traen aspectos negativos del programa, son cuentas fake. No es una persona con una foto... Te das cuenta cuando entrás a sus perfiles, por la cantidad de seguidores y la fecha en la que se creó la cuenta. Y no me voy a poner a debatir con uno que está manejando cinco cuentas a la vez y tirando más o menos las mismas cosas en forma sistemática”, insistió.

Sin embargo, indicó: “No quiero subestimar con esto a la opinión general. Y entiendo que esto de lo que me hablás está pasando en la gente. Pero creo que es un momento que va a pasar y cada una, tanto Sabrina que es una actriz espectacular, como Emily que hace un trabajo maravilloso en su Instagram y en Tiktok, van a poder dar vuelta la página. Pero tienen que tener mucha templanza”.

Sobre el pedido de disculpas de Lucius, que debido a las campañas que se realizaron en su contra terminó perdiendo auspiciantes y canjes, Leunis evaluó: “ Me parece que Emily tuvo una buena actitud diciendo: ‘Me equivoqué. Pido disculpas. No era mi intención ofender de esta manera y mi intención es poner la energía en recuperar mi centro’. Fin. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedr a”.

El último fin de semana, Locho cumplió años y lo festejó en su casa, con su familia y algunos de sus excompañeros del reality. Movileros y camarógrafos captaron el momento de la llegada de los invitados y aprovecharon para entrevistarlo, cuando salía a recibirlos. Esta situación fue vista por muchos como un incumplimiento de su contrato, que establece que todos los participantes deben mantenerse alejados de la prensa al menos un mes desde su salida del programa.

Sobre esta situación, el conductor de El Hotel de los Famosos evaluó: “No creo que haya una sanción. Sinceramente no estoy informado, pero me parece que, también, Locho se encontró con una ola veinte veces más grande de la que él imaginaba. E imagino que ha hecho todo lo humanamente posible. Ahora, si él le abre la puerta a un invitado y hay un notero, él tampoco puede ponerse en una actitud obstinada negándose a dar una nota. Lo entiendo y sé que es un buen pibe que respeta, seguramente, el compromiso que tiene con la productora”.

Locho ingresó a los 10 días de comenzada la competencia y se convirtió en el gran favorito de los televidentes. A pesar de que muchos lo conocieron en el programa -como a muchos de los “famosos” que participan del programa- el excoconductor de La ruleta de tus sueños se fue ganando el favor del público con sus salidas y su decisión de mantenerse alejado de “la familia” que comandaba Maximiliano “Chanchi” Estévez y de la que formaban parte Carbarllo, Martín Salwe, Lucius, Melody Luz e Imanol Rodrígez. Sin dudas, el hostigamiento que recibió por parte de algunos de ellos -y también, en ocasiones, también de parte de Alex Cannigia y Lissa Vera- provocaron una fuerte reacción en las redes.

Leunis fue el primero en hacerse eco de eso de lo que tanto se hablaba en Twitter y en Instagram: del bullying al que era sometido el participante. Sin embargo, este sábado decidió aquietar un poco las aguas. “Hubo una situación que, sabiendo que estamos hablando de un juego mental, fue desafiante para él”, señaló. Y evaluó: “ Creo que él lo supo llevar bien. Locho es un personaje muy astuto; no es ingenuo. Es un pibe muy inteligente que entiende mucho la televisión. Esa es la sensación que tengo. Es buena madera ”.

Inmediatamente, agregó: “Tendría que decir que todos son buenos pibes. Sucede que cada uno fue eligiendo determinado personaje que juzgaron que era el mejor para avanzar en el reality. Después, al final del camino, cada uno verá quién fue el que eligió el mejor personaje”.

Otro de los participantes que se volvieron imprescindibles para el formato fue Alex Cannigia. Y Leunis analizó las razones: “Creo que es un personaje que tiene mucha energía. Físicamente es muy bueno y ha encontrado también la manera de ser inimputable. Puede decir cualquier cosa y lo que te despierta es risa, no te quedás con la sensación de haber sido ofendido”.

Desde hace algunas semanas, desde algunas cuentas de Twitter se adelantó quiénes son los dos participantes que llegaron a la fina, que ya fue grabada. “Sé que hubo mucho spoiler. Se grabaron dos finales. Yo no voy a decir quienes son los que llegaron a esa instancia, por más de que estén dando vuelta los nombres. Yo, como conductor, no sé quién ganó. Porque la final está dividida en tres partes, que se cronometraron con un escribano. Y al momento del final, a nosotros nos dijeron tres tiempos, grabamos un ganador y después nos dijeron otros tres tiempos y grabamos con otro ganador. Puedo tener una percepción interna de quién creo que fue el vencedor, pero a ciencia cierta, en este momento no lo sé . Me voy a enterar al aire viendo el programa”, aseguró el conductor, y adelantó que están rastreando quién fue la persona del equipo que filtró las imágenes de la grabación que circulan en las redes. “Cuando lo encontremos, va a tener problemas”, sentenció.

Mientras que su compañera en la conducción indicó que en una final del programa le gustaría tener a Militta Bora como contrincante, por ser una de las más flojas en los juegos físicos, el Chino no se achicó al prestarse al juego de imaginarse en esa situación: “Me gustaría jugar una final con Alex, porque es muy competitivo y tiene esa cosa de gritar, de vikingo, que aporta clima. Y creo que en los juegos, le puedo llegar a ganar”.