Christian Petersen: "Con Carina Zampini nos gusta seducirnos"

Christian Petersen y Carina Zampini

Liliana Podestá Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de junio de 2020 • 15:41

Se ganó su nombre cocinando en televisión, primero en Utilísima y desde hace 15 años en El Gourmet. Sin embargo, la popularidad le llegó como jurado de El gran premio de la cocina , en las tardes de eltrece. El simpático y picante coqueteo que Christian Petersen hace con la conductora Carina Zampini hizo subir el rating y los cuchicheos de la gente que fantasea con un romance entre la actriz y el cocinero. Aunque Christian ya se encargó de contar que tiene una novia más joven , la ficción todavía se confunde con la realidad. "Estoy en un buen momento en el que a mi trabajo en El Gourmet se suma el programa de eltrece y es una bomba bastante explosiva. En la calle a la gente se le mezclan las cosas o me confunden con mi hermano Roberto, pero siempre con afecto y a través de la cocina", cuenta Christian Petersen y le confiesa a LA NACION que este momento de exposición que está viviendo lo tomó por sorpresa.

-¿Cómo vivís esta etapa de galán?

-[Ríe] Al principio me costó un poco. Primero tuve dudas de ser jurado porque no me divertía ir a criticar o mejorar algo, es difícil, pero ahora estoy contento de haber aceptado este desafío y de estar en un canal abierto. Todo es nuevo. En El Gourmet siempre estuve cómodo, acompañado por mi hermano y sabemos que somos de madera. Nos reímos mucho porque somos malísimos.

En El Gourmet siempre estuve cómodo, acompañado por mi hermano y sabemos que somos de madera. Nos reímos mucho porque somos malísimos. Crédito: Gentileza Los Petersen

-¡Son cocineros y no actores! ¿Intercambian tips con Carina Zampini? Ella podría enseñarte algo de actuación y vos de cocina...

-¡Claro! Le pedí tips pero no me los dio, la ves actuando y es genial. Dicen que es una gran asadora también pero todavía no pude comprobarlo. Trabajar en un programa con Carina Zampini que es la reina de las telenovelas es un desafío: nos sabés si te está hablando de verdad o no. Es genial cómo maneja la cámara y es excelente como conductora. De pronto empezó esto del juego con Carina y tenemos onda porque nos llevamos muy bien y nos admiramos profesionalmente. Me impresiona la manera en que trabaja. Y un día tiró un chiste, lo levantaron los medios y explotó, pero es un juego, nos llevamos muy bien y hasta ahí llegamos.

-¿Nunca fantaseaste con una relación con Carina?

-No, pero nos gusta seducirnos , de todas maneras. Y la cocina tiene algo de querer agradar al otro. Después de todo, esa frase que dice que todo entra por la panza, es cierta.

-Pero tenés novia...

-Si, hace tres o cuatro meses, pero cuando empecé el programa estaba soltero y por un año y medio estuve solo.

El beso de Zampini y Petersen, que sirvió para seguir fomentando este coqueteo en TV 01:58

Video

-¿Y en ese momento no pasó nada tampoco?

-[Ríe] Pasaron un montón de cosas en vivo, en el programa, en la fantasía. Siempre jorobamos que no la puedo llevar a su casa porque vivimos lejos, ella en el Oeste y yo en el Norte y no me queda ni de paso. Nos reímos mucho.

-La gente compró ese romance y el rating subió.

-Se debe mezclar todo, un poco, y les debe divertir esa conjunción. Es un buen condimento. Mauricio (Asta) dice por qué la escena de amor la hace conmigo y no con él.

-¿Qué dice tu novia? ¿Te cela?

-Sofía (Zelaschi) no es celosa, es muy moderna, más libre y no pasa nada. Esto le divierte, no le afecta. De todas maneras, le dije que si le molesta, no lo hago más. Es abierta, tiene otra mentalidad. No es tan celosa como era yo a esa edad. Sofía es cocinera como yo, trabajó en el programa y vio lo que pasa con Zampini. Es un concurso serio, pero a su vez nos divertimos. Ahora trabaja conmigo y es más joven y los jóvenes son diferentes. Somos transparentes, no tenemos problemas.

-Conociste a Sofía en el programa, ¿cómo la encaraste?

-Sofía perdió la final, pero siempre me gustó cómo cocinaba, me pareció una de las mejores participantes del programa. Un año después la contraté para trabajar conmigo en un proyecto y ahora estamos de novios.

-¿Es verdad que tu hijo Hans dijo que estaba más para él?

-Es verdad... [Ríe]. Hans tiene 21 años y cuando la vio, dijo: "Está más para mí que para vos" , pero creo que hay una distancia de edades que no se manifiesta mucho. Ella es muy madura, tiene un hijo, es muy emprendedora.

-Cocinás con tu hermano, tu novia es cocinera, ¿en tu vida, la familia y la cocina siempre van de la mano?

-Es una profesión bastante a contramano de los tiempos de otras personas. Entonces, los de tu mismo rubro entienden mejor tu trabajo. Muchos chefs dicen que están casados con su restaurante y es verdad en cierta forma. Es un trabajo que requiere que toda la familia esté unida. Con mi exmujer, que es arquitecta, íbamos a contramano y cuando ella trabajaba yo descansaba y viceversa. Sofía sabe qué pasa, nos entendemos. Está bueno compartir el trabajo con la familia. De hecho, a veces llevo a mis hijos porque sino casi no los veo.

-¿Cómo fueron tus comienzos en la cocina?

-Nuestra madre, Susana Castro Videla, cocinó de muy chica, como hobby y cuando quedó viuda empezó a trabajar en las cocinas del colegio Marín y del Club Náutico San Isidro. Y nosotros mamamos eso, la ayudábamos y trabajábamos como mozos los fines de semana. Venimos de una familia que tiene muy buena mano para cocinar. Mi hermano Roberto es muy prolijo, serio y profesional y se dedicó a estudiar. Yo era un poquito más revoltoso y costó más. A mi mamá le gustaba atender a la gente y creo que aprendimos eso de ella. Arrancamos trabajando en clubes. Un día ganamos un concurso de cocina siendo muy jóvenes y años más tarde empezamos con la tele y seguimos hasta hoy combinando televisión, catering y comedores.

-A veces es difícil trabajar con la familia, ¿cómo logran armonía los Petersen?

-Nuestra madre siempre nos unió a todos y nos enseñó a trabajar en equipo. La prioridad son los hermanos y la familia, y tuvimos la suerte de ir adecuándonos. Además cada uno encontró su lugar en la empresa y se ocupa de su casa. Todo es opinable, claro, pero nos ponemos de acuerdo.

-¿Nunca hay peleas?

-Somos daneses no tenemos esa cosa de alterarnos, pelearnos y discutir. El mejor invento de los daneses fue el termostato y tratamos de no llegar a mayores. En las crisis más grandes, nos unimos. Logramos separar los tantos y cada uno es su propio mandamás.

Aunque le gusta cocinar, Petersen confiesa que a veces cuando llega a su casa después de trabajar no tiene muchas ganas de volver a la cocina Crédito: Gentileza Los Petersen

-Trabajas todo el día en la cocina y cuando llegás a tu casa, ¿tenés ganas de seguir cocinando?

-La verdad que, de los hermanos, soy el que más excusas tengo a la hora de cocinar y cuando llego a casa no tengo ganas de meterme en la cocina. Nos gusta hacer eventos con mis hijos y planeamos alguna comida, pero no soy de esos fanáticos que cocinan todos los días. Con mis tres hijos hacemos muchos asados, buscamos qué corte nos gusta más a cada uno, o nos desafiamos a hacer la mejor hamburguesa y estamos veinte días probando. A mi hijo mayor le gusta más la cocina y los dos más chicos se divierten cuando encendemos el fuego para el asado.

-Llevás trabajando mucho tiempo en El Gourmet, que cumple 20 años, ¿es como un segundo hogar?

-Somos como Casados con hijos... [ríe]. Con mi hermano empezamos en Utilísima y después nos pasamos a El Gourmet. Somos de los pocos cocineros que grabamos en vivo y eso gusta mucho y manejamos casi todos los rubros. Mi hermano es más sofisticado y yo más básico así que hacemos un buen equipo porque hay dos miradas diferentes. Hoy estamos con Recetas caseras y Los favoritos de los Petersen , y en julio, con Maestros del asado 2 . Hacemos recetas bastante fáciles de replicar. Se enciende la cámara y somos lo que somos. Estamos muy cómodos en El Gourmet porque saben qué programas hacer, qué productos nuevos hay y son abiertos a nuevas propuestas, graban en la Argentina, con buena producción. Tenemos suerte de ser parte de esa familia. Somos pro Goumet a morir porque nos dejan mostrar lo que hacemos.

-¿Cuál es tu receta preferida?

-El asado, que en la Argentina es como el fútbol. Además estoy en toda la cadena de la carne: soy productor, cocinero, parrillero. Sé todo el trabajo que hay detrás de un pedazo de carne. Soy un sommelier de carnes. Viajo mucho por el interior, donde se hacen muchos asados y a veces se divierten viendo a un porteño hacer un asado, pero les gusta. Creo que la nuestra es una cocina muy sincera y eso atrae. Sobre el asado hay mucho para decir o nada, porque podés hablar del fuego, del viento, de la leña, pero en realidad estás tirando un pedazo de carne a la parrilla. Lo lindo es el encuentro, la paciencia y la magia que hay alrededor del asado.

¿El plato preferido de Petersen? El asado. Se considera un especialista en la materia Crédito: Gentileza Los Petersen

-Más de tres meses de cuarentena y los restaurantes serán de los últimos rubros en abrir, ¿planean cómo será esa reapertura?

-La cuarentena es durísima para nuestro sector. Tengo la suerte de seguir trabajando y cobrar un sueldo en el canal y me dediqué a una tarea solidaria dándole de comer a un par de comedores. Eso también es un modo de subsistencia para no cerrar las cocinas y no deprimirnos. El sector está muy golpeado, no sabemos cuándo vamos a volver ni cómo y detrás de cada problema hay una persona. Eso me tiene un poco angustiado y es raro porque a la tarde me tengo que poner el chip de jurado alegre y estar alegre, pero sigue la angustia de pensar en cómo se va a resolver esto, cómo pagarle a los empleados, a los proveedores. Tenemos 140 personas trabajando y estamos complicados. También entiendo que no es un problema que creamos nosotros. Va a haber una reconstrucción bastante importante en nuestro sector y la vamos a hacer. Seremos de los últimos rubros en volver, pero tenemos mucha garra.