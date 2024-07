Christina Applegate confesó que solo se hizo una cirugía plástica, y reveló por qué tomó esa decisión

Escuchar

Con 52 años cumplidos, Christina Applegate ya no teme a hablar sobre el lado oscuro de Hollywood. La actriz, que comenzó su carrera a una temprana edad y logró una enorme popularidad con la sitcom Married with Children, es una voz muy oída adentro de la industria. Y consciente de eso, ella suele compartir sus experiencias no solo como forma de hacer catarsis, sino también para ayudar a otras actrices que quizá, puedan encontrarse ante dilemas similares. Por ese motivo, Applegate explicó qué la llevó a practicarse la única cirugía plástica que se hizo en su vida.

Christina Applegate Jordan Strauss - Invision

En el marco del podcast Messy podcast, que Christina comparte con la también actriz Jamie-Lynn Sigler, ella compartió su vivencia y detalló: “Yo trabajaba en una serie y un productor, quien es una persona muy famosa que también hizo una serie muy famosa, me dice: “´Ey, nos cuesta un montón iluminar por debajo de tus ojos, las bolsas de tus ojos son enormes´”. Luego de ese comentario, la actriz reveló que ese productor le insistió con que debía eliminarlas.

Christina Applegate en la serie Married with children

“¿Entonces sabés lo que hice?”, continuó Applegate: “A mis 27 años, me hice la única cirugía plástica que me practiqué en mi vida, solo para sacarme las bolsas de los ojos. Eso me afectó”.

Por último, ella concluyó su historia subrayando que no pudo evitar cometer el error de tomar dicha decisión, en base al comentario y a la insistencia de ese productor, de quien no quiso revelar la identidad.

Una dura confesión

Christina Applegate Jordan Strauss - Invision

En 2021, Christina Applegate recibió una devastadora noticia cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Desde ese momento, la actriz batalla día a día para hacerle frente a la enfermedad, que no solo le trajo algunas complicaciones físicas, sino también a nivel emocional. Durante una entrevista a comienzos de junio, reconoció que sufre de “depresión real” como consecuencia del diagnóstico, y que actualmente siente pocas ganas de vivir. “Estoy atravesando una depresión en este momento, algo que no creo que haya sentido en años”, dijo la estrella de Dead to Me.

“Es una verdadera depresión que me asusta un poco, porque me siento fatalista. Estoy atrapada en una oscuridad que no había sentido en mucho tiempo, probablemente en los últimos veinte años”, continuó. “Siendo muy honesta... No estoy disfrutando de vivir”, se confesó con dramatismo. “Ya no disfruto la vida, no disfruto de nada últimamente”, añadió.

Applegate junto al actor Anthony Anderson VALERIE MACON - AFP

Applegate admitió que tenía “mucho miedo” de volver a terapia para hacer frente a su depresión porque no quería dejar salir sus emociones. “Tengo miedo de que se abran esas compuertas y de no poder parar”, agregó antes de terminar esa nota, en la que prometió volver a ponerse en contacto con su psicólogo.

Fue en agosto de 2021 que la actriz compartió con el mundo el duro diagnóstico que había recibido tiempo antes. “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple: ‘Nos despertamos y tomamos las medidas indicadas’. Y eso es lo que hago”, expresó en la red social la ganadora del Emmy.

Christina Applegate Richard Shotwell - Invision

“Descubrí un lunes después del trabajo que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad que tendré por el resto de mi vida”, recordó Applegate en 2022, durante su paso por el living de The Kelly Clarkson Show. Allí contó que, debido a que existen al menos cuatro tipos de esclerosis múltiple y que los síntomas son diferentes. “La experiencia de cada uno es diferente. Cada día es diferente”, dijo. Antes de su diagnóstico, sin saberlo, la actriz había experimentado “síntomas muy pequeños” de la enfermedad durante aproximadamente cuatro años: “No sabía lo que le estaba pasando. No podía caminar. Tuvieron que usar una silla de ruedas para llevarme al set, me estaba volviendo loca”, agregó. “Alguien dijo: ‘necesitas una resonancia magnética’”.

La esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central y se considera una enfermedad autoinmune, en la que el sistema inmunológico ataca a sus propias células sanas. Afecta la calidad de vida y puede ser incapacitante, y pese a que no tiene cura sí existen tratamientos paliativos para controlar sus síntomas y adaptarse a nuevos estilos de vida después del diagnóstico.

LA NACION