Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020 • 02:08

Un dicho pasado de moda desde el nacimiento de las redes sociales aseguraba que "los trapos sucios se lavan en casa". Y la referencia no es casual porque hoy, la chispa que hizo estallar el polvorín entre Cinthia Fernández y Matías Defederico es, precisamente, la limpieza.

La mediática contó en Los ángeles de la mañana, que había tomado la decisión de que sus tres hijas se mantuvieran en su casa durante la cuarentena. Si el padre las quería ver, no tenía ningún problema en que se acercara. ¿El motivo?, según Cinthia: " Él no está trabajando y la verdad es que no sé la higiene que tiene en la casa , no sé si entra alguien o no". Sus palabras hacían clara referencia a las medidas sanitarias en torno a la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, el jugador de fútbol creyó ver un dejo de ironía en las palabras de su ex, aun cuando reconoció que en los últimos años la relación entre ambos transcurría por amigables caminos. Y hasta reveló que su ex le había ofrecido quedarse en su casa.

Esto no le gustó nada a la bailarina, que hecha una furia, le dedicó un mensaje en sus redes sociales: "El señor se ofendió porque, supuestamente, yo le dije 'sucio' en televisión. Hablé de higiene. Lo mismo que te expliqué en privado lo dije en la televisión. ¿Qué te hacés el ofendido? Saliste siete años conmigo, obviamente me van a preguntar cómo hacemos como padres en la cuarentena. ¿Todo te ofende? Acostumbrate, querido. ¿Por eso hacés la vendetta como diciendo que yo te invité a mi casa porque me muero por vos? ".

Y luego de aclarar que la invitación a su casa fue caritativa, puesto que Defederico estaba en pleno arreglos en la suya por problemas de humedad, Cinthia le dejó bien claro lo que siente hoy por él: "No es porque yo esté atrás tuyo. Ni aunque seas el último agua del desierto, ni muerta vuelvo con vos. ¿Te quedó claro b...?".