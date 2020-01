El enojo y las lágrimas de Cinthia Fernández tras discutir con sus compañeras

Tras la aparición de sus pertenencias y sus dólares, Cinthia Fernández disparó contra todos los que dudaron de su palabra Crédito: Twitter

7 de enero de 2020 • 13:17

Cinthia Fernández no deja de estar en el centro de la polémica. Tras el robo de su cartera en un supermercado de la zona de Escobar y la posterior aparición de todas sus pertenencias, inclusive el dinero, la actriz volvió a ocupar su silla en Los ángeles de la mañana y contó cómo fueron los hechos. Sin embargo, la polémica estalló cuando sus compañeras de panel pusieron en duda que Cinthia hubiera sufrido un robo y la acusaron de mostrarse siempre como víctima.

"Trabajé todo el fin de semana en Tucumán y Córdoba. Pase dos días sin dormir y en el medio tuve más de diez horas de espera en el aeropuerto. El domingo llegué muy tarde y tenía que comprar unas cosas. Fui al súper y en la billetera tenia la plata del evento y algunos dólares con los que había viajado para pagar algunas deudas", comenzó a relatar con lujo de detalles Fernández.

Tras aclarar por qué fue al supermercado con dólares en su billetera, Cinthia continuó su relato: "Compré, tiré las bolsas en el baúl y corrí el changuito sin mirar y ahí quedó el sobre, que es como una carterita chiquita donde tenía las tarjetas, mi documento y el de las nenas, el registro y el dinero", expresó.

Luego de su pedido desesperado por redes y de hacer la denuncia pertinente, la panelista confirmó que ayer por la noche aparecieron sus pertenencias, incluido el dinero. "Ayer, a las 9.30 de la noche, me llaman de la guardia del country para decirme que un señor me buscaba. Era un hombre muy amable que venía a devolverme mi sobre. En un primer momento pensé que estaban solo los documentos pero estaba el dinero también. Me dijo que lo había encontrado su mujer adentro de un carrito. No me quisieron aceptar plata ni nada pero hoy le voy a llevar juguetes a sus hijos", contó mucho más aliviada.

Luego, la polémica estalló cuando Cinthia hizo referencia a quienes dudaron de la veracidad de los hechos, incluidas sus compañeras de trabajo. Con la denuncia en mano para descartar todo tipo de dudas, la panelista confesó: "Me costó dos años juntar esa plata y la uso para ocasiones en las que estoy apretada. Mirá que me voy a poner a inventar algo así. Igual, bueno, no le creen a una chica acosada o violada, ¿me van a creer a mí?".

Tras esos dichos, Cinthia continuó con su relato. " Me molestó que pasen el audio que les mandé para avisarles que no venía. De afuera parecía como que me hice la canchera y no quise venir. A mí me faltó trabajo y cuando lo tengo, lo agradezco mucho. El chiste de la silla (Ángel de Brito aseguró que le guardaban la silla hasta el día de hoy y si no llamaban a otra panelista para que ocupe su lugar) me molestó porque yo soy re agradecida con el programa. Sé que tenés a miles para llamar pero lo hacés para darme un mano a mí", le dijo al conductor del programa.

"Yo a veces siento que se c... de risa un poco. Ayer no quería hablar con nadie, estaba haciendo la denuncia policial y Andrea (Taboada) no paraba de llamarme para ver dónde estaba. Hasta llamaste a mi exmarido (Matías Defederico) para ubicarme. ¿Que querías, mandarme una cámara?", la increpó sin vueltas.

La respuesta de Taboada no tardó en llegar. "Primero, quería saber cómo estabas. Segundo, estaba haciendo mi trabajo. Me pediste ayuda con Martin (Baclini) para que te desbloquee y te ayude y ni siquiera me pediste disculpas por lo que me estabas diciendo", retrucó enfurecida.

"Te dije que me dejes tranquila, que quería estar sola", argumentó Cinthia y enseguida explicó por qué le pidió ayuda a su compañera para comunicarse con su ex. "Le pedí a Baclini que sea más discreto y me cuidara (en referencia a la aparición de algunas fotos con mujeres en Uruguay). Se enojó, dijo que estaba harto de mi, y me bloqueó. Cuando pasó esto, en la denuncia tuve que declarar dónde había comprado los dólares y como me los había comprado él, necesitaba ubicarlo".

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Su enojo siguió con Karina Iavicoli, quien fue una de las que más dudó de sus palabras. "Karina es re irónica diciendo que fue infantil mi pedido en las redes y gracias a eso aparecieron mis cosas. Lo mismo con el tema de la silla. Hay que hacerse cargo de las actitudes de uno", lanzó enojada.

"Me parece que te gusta hacerte la víctima. La verdad, no te creía casi nadie ayer lo que te pasó. Yo sigo pensando lo mismo de vos, sos una buena piba que está fuera de eje y no se deja ayudar. Te enojás y te ponés en un lugar como a la defensiva, siempre", respondió la periodista.

Firme en su postura, Cinthia Fernández volvió a defenderse. "Ayer no quería hablar con nadie, ni con ustedes, ni con nadie. Hay veces que quisiera meterme en la cama y llorar hasta que se me pase la mala energía, pero no puedo. Nadie sabe los quilombos que yo tengo en mi vida. Es un rejunte de cosas. Prefiero parecer una loca pero decir lo que siento", concluyó con voz entrecortada.