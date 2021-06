Clara, la hija de Ewan McGregor, asistió al estreno de su nueva película pese a haber sido atacada por un perro unas horas antes

Un vestido nuevo, maquillaje que favorezca y un peinado que llame la atención sin ser demasiado extravagante. Con algunos detalles más o menos, esa es la rutina usual que necesita una actriz para prepararse para caminar la alfombra roja de la premiere de su película. En ningún caso la preparación incluye pasar por el hospital más cercano para recibir curaciones en el rostro. Hasta ahora.

Ayer se conocieron las imágenes de la presentación del film The Birthday Cake, y Clara McGregror, la hija mayor del actor Ewan McGregor, apareció sobre la red carpet con una cicatriz cruzando su nariz. La actriz, de 24 años, contó en Instagram que media hora antes del estreno tuvo que pasar por una guardia porque había sido atacada por un perro.

En la publicación, McGregor no da más detalles del accidente, pero sí aporta fotos de su paso por el hospital, en las que se la ve con una sonrisa esperando ser atendida. La también productora del film en el que su padre tiene una pequeña participación, está dando sus primeros pasos en el mundo del cine después de dedicarse al modelaje.

Ewan McGregor y su hija Clara McGregor en 2018 Keith Tsuji - Getty Images AsiaPac

En los últimos años, la joven había hablado públicamente del divorcio de sus padres y del distanciamiento con su famoso papá, además de revelar en 2019 a través de un extenso texto, también a través de su perfil de Instagram, su pelea contra las adicciones, los abusos que sufrió por parte de un exnovio y sus problemas de ansiedad que la llevaron a un centro de rehabilitación .

“Fue realmente difícil para mí abrirme, así que sean comprensivos conmigo”, explicaba McGregor en su publicación de fines de 2019. “Es un momento de sinceridad, con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, conseguí estar sobria y me enfrenté a una gran depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, tuve un aborto, la lista continúa”.

En su mensaje contaba que convive con la ansiedad desde que tenía cuatro años. “He tenido ataques de pánico desde que era niña y no sabía que podía vivir sin este miedo paralizante. No sabía que había una manera de mejorar. Pero la hay. Ayúdate a ti mismo para que otros también puedan ayudarte, y nunca te avergüences de hablar de ello”, continuaba el texto, en el que también daba detalles de la relación abusiva aunque no mencionaba el nombre de su abusador.

“Me daba vergüenza los abusos que sufrí y que dejé que me ocurrieran. Me culpaba a mí misma por los moretones, los ojos morados, las violaciones y los ataques de un hombre”, decía en la carta que de todos modos terminaba con optimismo: “Tuve un año duro. Fui descubriendo quién soy, pero me siento tan amada y bendecida con lo que tengo ahora que doy las gracias a quienes me ayudaron en mis momentos oscuros”.

