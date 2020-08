La actriz filmó a quienes estaban en la vereda de un bar de Palermo y se preguntó por la situación de los actores Crédito: Capturas

La actriz Claribel Medina mostró su indignación el viernes cuando, al salir a caminar por el barrio de Palermo, se encontró con un bar en el que había un grupo de gente reunida por fuera del lugar, tomando algo en mesas improvisadas, o simplemente parados conversando.

La postal no fue del agrado del actriz quien, visiblemente enojada, decidió grabar un video que subió a sus redes y que luego eliminó, en el que exponía la situación, y al mismo tiempo reflexionaba sobre cómo los actores todavía no pueden trabajar, y atraviesan una situación crítica.

"No me molesta que la gente se reúna, sé que la gente está cansada", se la escucha decir a Medina mientras se aproxima al lugar. "Lo que me duele es que actores, cine, técnicos y producción no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto: la gente sin barbijo", expresó, ya cerca del grupo de personas quienes comenzaron a tuitear al verla.

Asimismo, deslizó un mensaje para el presidente Alberto Fernández en el que manifestó su preocupación por la desocupación de los actores. "¿Por qué para unos sí y para otros no? Presidente, te amo, ¿pero qué pasa con nuestra realidad? Claro que la gente se enojó conmigo, pero no es contra ellos. Mi pregunta es qué pasa. No tenemos sueldo", expresó, para luego hacer una salvedad. "Me importa que se entienda que no hay un ejercicio de comparación. No los critico, hagan lo que quieran, pero los demás no cobramos. Debo decir que están en su derecho, estaban felices... difícil explicar para quién es la cuarentena. Lo apoyo, Presidente, no me importa que se enojen conmigo, me importa la cultura", remarcó la actriz y conductora.

A comienzos de mes, actores y actrices de la Argentina publicaron una carta abierta dirigida "a quienes gobiernan y la opinión pública", en la quepidieron compensación salarial urgente, exención del pago del monotributo y autónomos, generación de contenidos y regulación del derecho de interpretación en plataformas. "Cuando en Argentina se habla de la importancia de la cultura, nuestro rol como trabajadores no está claro para la sociedad", decía la misiva, donde se comunicaba el "índice de desocupación histórica del orden del 90%".

"Basta con observar la programación televisiva para reconocer cómo las fuentes de trabajo, principalmente de la ficción nacional, han ido mermando, sin políticas públicas que contemplen el estrago que esto supone tanto para los trabajadores del sector, como para nuestra identidad cultural. La problemática -resaltaron- se extiende a la pauperización presupuestaria de la producción teatral en ámbitos oficiales y a las dificultades que enfrentan la industria audiovisual y los distintos circuitos de la actividad escénica", señalaron.

En cuanto a los bares, el Gobierno de la Ciudad avanzará con la apertura de la gastronomía al aire libre después de recibir el aval presidencial. Desde el lunes 31, restaurantes, bares, cafés, cervecerías y locales de comida rápida podrán reabrir sus puertas, pero los primeros habilitados serán aquellos comercios que ya tienen el permiso para colocar mesas en la vía pública.