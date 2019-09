Claudio Paul Caniggia rompió el silencio: "Yo no soy un monstruo"

Claudio Paul Caniggia Fuente: Archivo

Tras los polémicos dichos de Mariana Nannis en el living de Susana Giménez , Claudio Paul Caniggia rompió el silencio. Luego de conocer la palabra de Alexander y Charlotte, de Gonzalo Nannis (hermano de la mediática) y de Sofía Bonelli, su supuesta novia, era la voz que faltaba. Esta mañana, el exfutbolista se comunico con el periodista Tomás Dente, de Nosotros a la mañana, y desmintió cualquier acusación de violencia de género.

"Quiero aclararte algo que me parece ya surrealista. Yo no le pegué a nadie, ni soy ese monstruo del que me acusan. Todo esto, te digo la verdad, está en manos del abogado. Yo estoy bien, contenido, tranquilo pero me da fastidio que se me adjudiquen acciones que no he cometido. Es una barbaridad. Eso es todo lo que quiero decir", expresó el exjugador en un audio que le dejó al periodista.

Luego, en un segundo mensaje, Caniggia aclaró quién es como padre y aseguró que siempre va a estar incondicionalmente para sus hijos: "¿Sabés qué? Me duele mucho más por los pibes que sé que están en el medio, que deben estar sufriendo. Que sepan que yo los amo y estaré ahí siempre presente para cualquier cosa que necesiten". Recordemos que, si bien Charlotte y Axel decidieron mantener una postura neutral al respecto -por lo menos públicamente-, Alexander salió en defensa de su madre y lo trató de "lacra humana".

Con un tono muy diferente al de su exmujer e intentando calmar las aguas, El pájaro afirmó que en estos días regresa al país (actualmente se encuentra en Brasil) y que ni bien llegue lo primero que hará es reunirse con sus abogados.