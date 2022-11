Cómo fue que Robert Downey Jr. salvó a Wes Bentley de su adicción a la heroína

escuchar

El actor de Yellowstone y Belleza americana, Wes Bentley aseguró que su colega, Robert Downey Jr., lo ayudó sin saberlo a luchar contra su adicción a la heroína. Según contó en una reciente entrevista, escucharlo hablar abiertamente sobre su batalla con las drogas lo inspiró a buscar ayuda.

“ Estaba en la agonía más profunda de mi adicción, en el peor lugar y al borde de la muerte, supongo, o en riesgo de morir. Y entonces, lo vi ser tan audaz, valiente y abierto... Eso me salvó ”, le reveló el actor a People. Bentley, que se mantiene sobrio desde 2009, agregó: “Así que pensé que si yo hacía lo mismo, tal vez pueda pasárselo a otra persona”.

Bentley nació el 4 de septiembre de 1978, en Arkansas. En su casa había una fuerte presencia de la religión, ya que su padre era ministro y su madre capellán, ambos en una iglesia metodista. El pequeño iba a la escuela Sylvan Hills, en Jonesboro, y en su infancia descubrió su amor por la actuación. Por ese motivo, se inscribió en el club de teatro del colegio, y durante su adolescencia participó de todas las obras escolares que preparaba el grupo.

En 1996 se graduó, con la firme intención de dedicarse a la interpretación. Para eso, decidió formar un grupo de improvisación al que llamó B (3) +C, y que pronto se hizo muy popular en Arkansas. Esa plataforma le permitió realizar algunos castings, que rápidamente se tradujeron en sus primeras experiencias en el cine. En 1998 protagonizó Three Below Zero junto a Kate Walsh, y luego tuvo un papel en Beloved, del director Jonathan Demme. Pero nada le haría sospechar a Bentley, que luego de esas dos participaciones, alcanzaría una gran fama con su siguiente título.

Estrenada en 1999, Belleza americana se convirtió en un boom inmediato, fue un éxito de taquilla y arrasó en la entrega de los premios Oscar. Bentley era uno de los protagonistas y, con apenas 21 años, su popularidad se disparó de forma meteórica. “ Me gustaba la idea de ser famoso, pero pensaba que iba a ser algo paulatino. Por eso me asusté cuando todo sucedió de un momento al otro ”, reconoció el actor en una entrevista de la época, en la que también confesó lo mucho que lo perturbaba el que lo miraran constantemente en todos lados. Por otra parte, la presión de conseguir un nuevo film que le significara mantener ese status de estrella ascendente, le suponía un motivo de angustia. Lamentablemente, esa popularidad tan repentina, sería el puntapié inicial de una etapa muy difícil para el actor.

“ Nunca antes había tenido dinero”, explicó el actor de 44 años esta semana. “Así que hubo muchas combinaciones de cosas para las que no estaba preparado. También sabía que como actor no iba a estar realmente listo para hacer buenos papeles hasta los 30 y 40 años. Así que realmente no quería que todo sucediera así, tan pronto. Traté de aceptarlo, pero no estaba listo ”, indicó.

Poco a poco, su único interés comenzó a ser el consumo de estupefacientes, y su indiferencia por la actuación, lo llevó rechazar ofertas de importantes realizadores como Christopher Nolan, Ang Lee o Tim Burton. De ese modo, alcanza con ver su filmografía para descubrir que entre el 2002 y el 2005, el intérprete no hizo absolutamente ninguna película, y que en 2007 comenzó un lento regreso a la industria. Pero su conducta era errática, y en más de una oportunidad tuvo problemas en las grabaciones. De alguna manera, Bentley parecía sumarse a tantas estrellas que, luego de una fama inmediata, terminaban su carrera de manera trágica. Sin embargo, una pérdida lo llevó a recapacitar sobre esa conducta autodestructiva

Según reveló el actor en una entrevista publicada en 2010, trabajó esporádicamente entre 2002 y 2009, únicamente para ganar dinero para comprar drogas. Ni siquiera la muerte de su gran amigo Heath Ledger, debido a una sobredosis de medicamentos recetados en 2008, lo hizo recapacitar. Algunos meses después, el actor fue detenido por posesión de heroína. Luego de pagar cien mil dólares de fianza, fue liberado pero debió realizar trabajo comunitario, y una recuperación de doce pasos, que no respetó demasiado. Finalmente, en 2009, conoció a un chico que lo ayudaría a dejar su adicción a las drogas para siempre.

“Conocí a un chico que había estado sobrio y no sabía que yo estaba luchando”, recordó. “Simplemente, habló sobre la hermosa vida que tenía ahora, y cómo está mirando los árboles por la ventana, y me perdí eso. Y pensé que quería eso de vuelta en mi vida”, rememoró.

Con la intención de salir adelante, Bentley comenzó un nuevo proceso de recuperarse de sus adicciones, y esta vez prosperó. En 2011, y durante el rodaje de Encontrarás dragones (que lo llevó a filmar en Buenos Aires), confesó que mantenerse sobrio se volvió su principal objetivo. En esa época también conoció a quien se convertiría en su segunda esposa, la productora Jacqui Swedberg, y pocos meses después nació el primer hijo de ambos, Charles. Esa familia se convirtió en un gran pilar para Bentley, y una pieza fundamental para su rehabilitación.

De esa forma, el actor pudo recuperar su carrera, y tener revancha de trabajar con directores a quienes les había dado la espalda, como fue el caso de Nolan (con el que colaboró para Interestelar). A partir del 2011, Bentley mantuvo una presencia mucho más constante en la pantalla, actuando en grandes proyectos como Underworld, Los juegos del hambre, Misión Imposible o Peter y el dragón. También tuvo un aplaudido paso por la serie American Horror Story, y participó de la obra teatral Venus in Fur. Finalmente, en 2018 le llegó la posibilidad de sumarse a Yellowstone.

LA NACION