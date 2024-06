Cómo llegó Malena Guinzburg a ser la única argentina en la delegación de cómicos que se reunirá con el Papa

Escuchar

El Papa Francisco la dará la bienvenida mañana, viernes 14, a un grupo de destacados comediantes en el Palacio Apostólico del Vaticano. Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Conan O’Brien, Chris Rock y Whoopi Goldberg son apenas algunos de los más de cien artistas que se reunirán con el Sumo Pontífice con el objetivo de “celebrar la belleza de la diversidad humana”. Malena Guinzburg fue la única representante argentina convocada para el evento.

En diálogo con LA NACIÓN, Guinzburg brindó detalles sobre la invitación y sus expectativas para con el evento: “Por más que soy judía, sé que un encuentro con el Papa es algo muy importante y que no podía perderme esa experiencia. Todavía no caigo. Es una locura. Estoy feliz y con mucha ansiedad”, señaló entusiasmada desde Roma, horas antes del evento.

El encuentro que tendrá lugar en el Palacio Apostólico, a las 8.30, tiene como objetivo “establecer un vínculo” entre la Iglesia católica y los artistas para “celebrar la belleza de la diversidad humana” Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Pensé que era un chiste”

“Me llegó la invitación por WhatsApp de un productor que no conocía y cuando me dijeron que el Vaticano me quería invitar a conocer al Papa pensé que era un chiste. Le dije: ´Sí, claro, pero contame un poco más´ y me quedé esperando la estafa. Después me reenviaron un mensaje que decía que el Dicasterio me estaba buscando y recién ahí me di cuenta que era en serio ”, reveló la comediante sobre la sorpresa que le generó encontrar su apellido dentro del selecto grupo de cómicos.

Una vez confirmada la veracidad de la invitación, Guinzburg emprendió una campaña para solventar los gastos del viaje: “El encuentro no incluye pasaje ni hotel. Casi desisto porque era mucho dinero. Por mis funciones en el teatro, solo puedo irme del país por una semana y me parecía un gasto enorme. Intenté conseguir canje, pero se complicó”, le reconoció la humorista a este medio. Finalmente, la artista decidió priorizar la exclusividad de conocer personalmente al Papa y viajó por sus propios medios.

Guinzburg conoció la lista completa de invitados por medio del periodista de LA NACIÓN Marcelo Stiletano y se entusiasmó con la talla de las figuras con las que compartirá la experiencia. “ Apenas leí los nombres de los convocados me alegré mucho en haber aceptado porque me di cuenta que era algo muy grosso . No sabía si había alguien más de Argentina en la lista porque no me decían nada. Estoy muy contenta”. La convocatoria incluye a comediantes estadounidenses (Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Jim Gaffigan, Whoopi Goldberg, James Martin, Tig Notaro,Chris Rock y Conan O’ Brien), brasileros (Fabio Porchat, Cristiane Werson), ingleses (como Stephen Merchant, de The Office), mexicanos (entre los cuales está Florinda Meza, conocida como Doña Florinda y expareja de Roberto Gómez Bolaños), colombianos, alemanes, polacos, españoles (Cristina Castaño, Belén Cuesta Llamas, Sara Escudero Rodríguez y Victoria Martin), portugueses, suizos, timoreses, irlandeses y el grupo más grande (dos tercios de los participantes) será de Italia.

Entienden que me vuelvo loca con esto!!!!! Le llevo alfajores, está bien, no? https://t.co/S0EgGK1KFx — Malena Guinzburg (@mguinzburg) June 8, 2024

En reiteradas ocasiones, el papa Francisco destacó el rol del humor en la sociedad. Durante una entrevista con el canal de televisión italiano TV2000 señaló que reza diariamente según las palabras de santo Tomás Moro, y que le pide al Señor que le conceda el sentido del humor. Y eso no fue todo: durante su encuentro en junio de 2023 con artistas en la Capilla Sixtina, el Papa expresó su mirada sobre los humoristas, incluidos actores, artistas, caricaturistas y escritores y aseguró que tienen “la capacidad de idear nuevas versiones del mundo” , y que a menudo lo hacen con ironía, que es una “virtud maravillosa”. Además, en aquella ocasión, apuntó que, “después de todo, la Escritura misma es rica en momentos de ironía”.

En 2020, en el marco de una visita del expresidente Alberto Fernández al Vaticano, el Papa le aconsejó al dirigente la lectura de una oración sobre el buen humor: «Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea», leyó el Papa, ante Fernández y Fabiola Yáñez, que lo escuchaban atentamente.

La agenda del Papa Francisco

El Papa Francisco se reunirá con comediantes famosos en el Vaticano el viernes 14 de junio, anunció el sábado la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La audiencia, organizada conjuntamente por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, con más de 100 comediantes

El viernes será un día repleto de actividades para el Papa Francisco. Comenzará su mañana con la audiencia de más de 100 comediantes y a las 11.30 despegará del Vaticano en helicóptero y aterrizará en la región de Puglia para la cumbre del G7. La asistencia de un Papa a este evento no tiene precedentes y su participación está ligada a las reflexiones del papado en torno a los avances tecnológicos.

El Papa entiende que la inteligencia artificial representa un desafío crucial para la humanidad . “La Iglesia sigue considerando al ser humano como el centro de su misión. Desde esta perspectiva, está claro que lo que le interesa no es la herramienta técnica, sino cómo y en qué medida puede afectar la vida humana”, explicó a la AFP Paolo Benanti, asesor del Papa y principal experto en IA del Vaticano. El año pasado, el Papa animó a los desarrolladores de inteligencia artificial a que, en sus deliberaciones, hagan de la dignidad intrínseca de cada hombre y mujer el criterio clave a la hora de evaluar las tecnologías emergentes.

A la cumbre asisten los líderes del Grupo de los Siete (G7) como el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron. Será una cita atravesada por la tensión internacional por las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza y por las turbulencias políticas tanto por las elecciones de Estados Unidos como los recientes resultados electorales que sacudieron a Europa con el avance de la extrema derecha. El presidente argentino, Javier Milei, que inicialmente había decidido no participar, irá como invitado a Italia en un viaje breve en el que estará acompañado por su hermana, Karina Milei. Está previsto que el Papa Francisco regrese al Vaticano el mismo viernes por la noche.