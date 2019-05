Cómo se sintió Nora Cárpena en su regreso a Incorrectas

La actriz y panelista retornó al ciclo tras su reciente operación de cadera Crédito: Instagram

Nora Cárpena volvió a Incorrectas, el ciclo de América que conduce Moria Casán , después de haberse operado de la cadera, hace tres semanas. La actriz y ahora panelista, entró triunfal, con alfombra roja, una enorme sonrisa, un bastón y del brazo de su nieta Solana. Entre vivas y aplausos de sus compañeras, Nora contó que sólo estuvo internada tres días y que luego encaró la recuperación desde su casa. "Todavía estoy con kinesiología", dijo, dando algunos pasitos de baile, para que quedara en claro lo bien que está.

"¡Estás más flaca, te cortaste el pelo y estas divina!", le marcó Moria. Y la Cárpena respondió: "No hay que tener miedo a operarse. Por lo menos a mí me fue muy bien. Tenía un problema en la cadera, una molestia grande, me costaba pisar, y necesitaba operarme. Fue el 26 de abril, unos días después de terminar Viva la vida, que hice en teatro durante la temporada de verano. Me operó el doctor Munafo, que también operó a Adriana Salgueiro. Bueno, ella se cayó y se rompió la cadera. Lo mío era otra cosa, pero este médico es especialista en cadera".

Mientras caminaba, segura con su bastón, hacia su lugar al lado de Moria, Nora contó que se siente muy bien. Y que volver a Incorrectas le hace muy bien. "Voy a terminar de reponerme más rápido. Quiero agradecerte todos tus mensajes de cariño, Moria", finalizó.

Además, Cárpena tiene propuestas para hacer teatro el próximo verano. "Siempre tuve mucha energía y no la quiero perder. Ojalá pueda trabajar toda la vida. Hay que seguir. Creo que voy a hacer una obra en La Casona, con producción de Aldo Funes. Veremos".