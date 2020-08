Cómo serán los regresos de Alejandro Fantino y Andy Kusnetzoff a la TV

Alejandro Fantino volverá este viernes conducir su programa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 14:29

Tras haber contraído coronavirus y guardar aislamiento en sus hogares, Alejandro Fantino y Andy Kusnetzoff están listos para volver a conducir sus programas de televisión.

Alejandro Fantino recibió el alta médica y logró sobreponerse al Covid-19 luego de guardar reposo en su casa, mientras durante casi dos semanas su ciclo en America, Fantino a la tarde, fue conducido por Horacio Cabak.

El retorno de Fantino se producirá este viernes. Kusnetzoff, en tanto, volverá a la pantalla de Telefe el sábado 29 de este mes.

En las últimas horas Fantino se hizo presente en su cuenta de Instagram para dar un mensaje. "¡¡Solo pasaba para agradecerles la onda que me tiraron!! ¡¡Gracias desde mi corazón a todos ustedes!! ¡¡Gracias a Dios todo en orden y perfecto de salud!!", escribió el conductor junto a un video en el que anuncia que logró superar el coronavirus. "Ahí con el solcito que se está yendo pero con el solcito que volvió a mi vida porque ya en unas horas si Dios quiere mi médico me estará firmando el alta", arrancó diciendo en la grabación compartida en la red social.

"Vuelvo el viernes, con expectativa y con ganas de charlar mucho con la gente", contó Fantino en diálogo con LA NACION. Tengo ganas de abrir el Skype cómo hice el otro día. La gente salía y charlábamos. Tengo ganas de conversar. Creo que es un momento donde está bueno conversar en televisión. Así que así será mi regreso el viernes. Y el lunes ya con todos mis compañeros, si Dios quiere, en el piso. Mauricio D'Alessandro, que también tuvo el virus, ya se recuperó. Están todos recuperados y listos para sumarse, para estar en el piso conmigo el lunes. Así que estoy muy emocionado. Tengo muchas ganas de volver".

Andy Kusnetzoff retornará a PH el sábado 29 del actual Crédito: Patricio Pidal/AFV

Sobre el cuadro que cursó, el conductor comentó en Instagram: "Gracias a Dios en mi caso salió todo muy bien, pero ya les contaré qué se siente tener esta enfermedad. Realmente no es fácil. Pero se los voy a contar personalmente cuando esté al aire. Agradezco enormemente que me hayan mimado así, que me hayan tirado la onda que me tiraron. No saben lo que sirve en una situación así que te manden fuerzas. Gracias de corazón".

Si bien Fantino contará en su programa cómo transitó la enfermedad, aprovechó para adelantar su agradecimiento a Horacio Cabak, su reemplazo en estas semanas. "No tengo más que palabras de agradecimiento para con Horacio, que no dudó un minuto y aceptó dar una mano, reemplazarme y estar ahí. A todo mi equipo, a todos los chicos que estuvieron laburando sin ningún tipo de miramiento... América es esto también, es así por los laburantes que tiene. Es un grupo de gente que tira siempre para adelante y trata de superar cualquier tipo de obstáculo, y eso a mí me hace sentir muy orgulloso".

La vuelta de Andy Kusnetzoff a PH

Andy Kusnetzoff retornará a PH, Podemos Hablar, el sábados 29 del actual a las 22 (Telefe). El conductor estuvo internado unos días cuando dio positivo de Covid-19. Tras descansar unas semanas en su hogar, el también conductor de Perros de la calle, por La Metro, ya está listo para volver a competir por el rating de los sábados a la noche con Juana Viale, quien reemplaza a su abuela Legrand al frente de La noche de Mirtha.

La producción de PH ya volvió a trabajar en el armado de los programas y se estima que el jueves 27 se grabará el programa que se pondrá al aire el sábado 29. Se seguiría el formato original del programa, es decir con todos los invitados en el piso.

Informe: Pablo Montagna