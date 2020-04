Con un emotivo posteo, Eva Mendes recordó a su hermano a cuatro años de su muerte Crédito: Instagram

13 de abril de 2020 • 14:32

Hace cuatro años, Eva Mendes sufrió un terrible golpe en su vida: su hermano John , de 53 años, murió víctima de un cáncer. Para conmemorar el día en que hubiese sido su cumpleaños, la actriz le dedicó una emotiva publicación al primogénito de la familia, a quien recuerda con mucho amor.

"Una pequeña yo en los hombros de mi hermano", escribió al postear dos imágenes, una de ella siendo pequeña sobre los hombros del por entonces adolescente, y otra en donde se ve a toda la familia junta. "Hoy celebro a mi hermano John. Él debería tener 57 años, pero lo perdimos hace cuatro".

"Cuando pienso en nuestra relación, un poco turbulenta por momentos, me doy cuenta lo que él estaba haciendo: me preparaba para el mundo. Me hizo dura como las uñas, y le agradezco por eso todos los días. Te amo hermano mayor, y sé que si estuvieses acá en este momento, estarías afuera ayudando a la gente que lo necesita. No sé por qué, pero de alguna manera creo que lo estás haciendo", compartió con el mundo. "Te amo 'pato que'".

En los últimos años, si bien se mantuvo reservada sobre el tema, Eva se animó a hablar sobre este hecho durante una entrevista con la revista Latina . "Perder a mi hermano nos acercó como familia, y ya éramos muy cercanos para empezar", dijo hace un tiempo. "Así que me siento muy afortunada de tener a mi familia y ver a todos ahí apoyándonos los unos a los otros, estando presentes".

"Tuvimos un funeral para él y esa misma semana tuve a mi bebé. Así que fue de verdad muy, muy intenso y obviamente desgarrador, pero al mismo tiempo fue como hermoso", agregó recordando también el nacimiento de su segunda hija, Amanda, quien llegó al mundo 12 días después de la muerte de John.