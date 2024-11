Con ironía, Nicole Kidman se sumó a las críticas de Meryl Streep contra Martin Scorsese: “Siempre he querido trabajar con él”

Aquella mañana en la que las cámaras captaron su felicidad tras haber firmado su divorcio de Tom Cruise, Nicole Kidman dejó en claro que para ella no hay dioses a los que rendirle pleitesía en el mundo del espectáculo. Y, para reforzar la idea, la actriz aseguró en una de las primeras entrevistas que brindó en aquel momento que estaba feliz de poder usar zapatos de taco alto nuevamente. El tiempo pasó y su historia con Cruise quedó en el pasado, pero este miércoles la protagonista de Moulin Rouge! apuntó contra otro “intocable” de la industria.

A principios de este año, la actriz ganadora del Oscar recibió el AFI Life Archievenent Award y en su discurso de agradecimiento enumeró a todos los directores con los que ha trabajado a lo largo de su carrera. Retomando aquel tema, en una reciente entrevista, Vanity Fair le preguntó si había algún nombre notable al que todavía tuviera en la mira, y la estrella de Ojos bien cerrados admitió que le encantaría trabajar con Martin Scorsese, si es que existiera la posibilidad de que el realizador de 81 años escriba alguna vez un papel para ella.

Kidman, durante su reciente paso por la alfombra roja del Festival de Venecia ALBERTO PIZZOLI - AFP

“ Siempre he dicho que quiero trabajar con Scorsese, si es que hiciera una película con mujeres ”, disparó Kidman, en consonancia con las declaraciones de una de sus colegas más valoradas. En 2011, Meryl Streep compartió sentimientos similares sobre el director durante una entrevista con The Talks. “Me gustaría que Martin Scorsese se interesara por un personaje femenino de vez en cuando, pero no sé si viviré tanto como para verlo”, expresó sin rodeos. Más de una década después, la protagonista de Los puentes de Madison aún no ha colaborado con el director.

Además de las ironías de las actrices con las que jamás trabajó, el cineasta viene cosechando desde hace décadas críticas por el mismo motivo, tanto de medios especializados como de críticos, por los roles a los que fueron relegadas las mujeres en filmes como El Irlandés, Buenos muchachos o El Lobo de Wall Street. Cada vez que surge el tema, el director vuelve a defender sus decisiones e insiste en que su intención es retratar con precisión el universo masculino de una manera que llegue a todos.

“ Las películas con las que trabajo a menudo tratan sobre mundos de hombres, donde las mujeres parecen ser complementos ”, reconoció en una entrevista publicada por Entertainment Weekly en los años 90. Y agregó: “Creo que las mujeres de Buenos muchachos y Toro Salvaje son muy fuertes, pero no están en el ruedo. En general, tengo que ser fiel a la sociedad en la que se desarrolla una historia. No creo que sea correcto exagerar el equilibrio solo por intentar ser políticamente correcto”.

Martin Scorsese, en la última entrega de los premios de la Academia John Locher - Invision

A lo largo de su extensísima carrera, el legendario director solo ha dirigido dos películas con actrices como protagonistas excluyentes. La primera fue hace casi medio siglo: hace casi 50 años. Ellen Burstyn encabezó en 1974 el drama Alicia ya no vive aquí, que le valió a la intérprete una nominación al Oscar.

El último film del realizador, Los asesinos de la luna, también contó con una protagonista femenina destacada, Lily Gladstone, quien también fue nominada a los premios de la Academia como mejor actriz. En su caso, la actriz compartió cartel junto a dos clásicos colaboradores de Scorsese, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Cathy Moriarty (Toro salvaje), Winona Ryder (La edad de la inocencia), Jodie Foster (Taxi Driver) y Sharon Stone (Casino) también obtuvieron nominaciones al Oscar por sus papeles en las películas del director.

LA NACION