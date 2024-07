Con una tierna postal retro, Julia Roberts celebró un nuevo aniversario de casada con Danny Moder: “Veintidós años”

Escuchar

Julia Roberts cumplió 22 años de casada y decidió compartir su felicidad con una tierna postal retro. “Veintidós años”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve junto a Danny Moder, su marido, muy jóvenes y fundidos en un apasionado beso.

Si bien habla poco de su vida familiar y de su intimidad, Roberts con frecuencia le envía mensajes de amor a Moder a través de las redes sociales. En esta oportunidad, optó por celebrar un nuevo aniversario con una perlita: una imagen de los primeros tiempos de la relación, donde ella llevaba un vestido negro al cuerpo con breteles finos y el pelo lacio y él una camisa a rayas, una corbata verde y un traje negro.

Esta no es la primera vez que la actriz celebra su aniversario -o el cumpleaños de su marido, o San Valentín- con este tipo de postales. Hace un tiempo, consultada por E! News sobre el secreto de su matrimonio, Roberts dijo: “Siempre digo lo mismo y lo sigo manteniendo. Hay que besarse siempre. Muchos besos”.

Un amor lleno de besos

La actriz de 56 años y el director de fotografía, de 55, se conocieron en el año 2000 en el set de La mexicana, película que ella protagonizó junto con Brad Pitt. En ese momento, Roberts estaba saliendo con Benjamin Bratt, mientras que Moder estaba casado con la maquilladora argentina Vera Steimberg.

Dos años después de ese primer encuentro y luego de separarse, Roberts y Moder se casaron en una ceremonia secreta en el rancho que la actriz tiene cerca de Taos, Nuevo México. Tan privada fue la ceremonia en la que los novios unieron sus vidas que los invitados que participaron se enteraron allí mismo, ya que al evento que supuestamente iban era para “celebrar el día de la Independencia”. Con el tiempo, el vínculo se afianzó y la familia creció: llegaron los mellizos Hazel y Phinnaeus, que nacieron en 2004, y Henry, que llegó al mundo en 2007.

La foto que Julia Roberts compartió con Danny Moder el año pasado @juliaroberts

En una entrevista que le concedió a Oprah Winfrey en 2003, la ganadora del Oscar dejó en claro que el amor con Moder nació luego de la separación de ambos con sus respectivas parejas. “Pude ver lo maravilloso que era, pero los dos estábamos en una relación en ese momento, así que solo éramos amigos”, aclaró. “Ordené mi vida, separada y apartada de él. Creo que esa es la única razón por la que finalmente pudimos enamorarnos y estar juntos”, sumó.

Moder, a pesar del bajo perfil que mantiene desde que saltó a la fama por ser la pareja de la “la novia de América” -como le decían a Roberts en la década del 90-, habló en algunas ocasiones de su gran amor. El año pasado, durante una aparición del matrimonio en el programa The Today Show, se refirió a su mujer como “la capitana de nuestro barco” , a lo que Roberts respondió: “Bueno, todo comienza con Daniel Moder, ¿sabés? Él es realmente nuestra ancla y nuestra persona. Y de la manera más hermosa, el capitán de nuestro barco, de verdad”.

El marido perfecto

Julia Roberts y Danny Moder todavía están perdidamente enamorados después de 22 años de matrimonio

Si bien Roberts es la más famosa de la pareja, Moder ostenta una sólida carrera en la industria. Hijo del productor Mike Moder, nació en Los Ángeles en 1969. Aunque es licenciado en Psicología, fueron las cámaras las que marcaron su camino profesional.

Comenzó su carrera como asistente de producción en 1995 en la película Marea Roja y como director de fotografía ha trabajado en películas para televisión como The Normal Heart, por la que estuvo nominado a un Emmy, y también en films en la gran pantalla como Sr. y Sra. Smith, Spider-Man 3, La sonrisa de Mona Lisa y Secret in Their Eyes, la remake del film argentino El secreto de sus ojos. En estas dos últimas y también en The Normal Heart, película de HBO dirigida por Ryan Murphy, coincidió con su esposa formando parte de estas producciones.

Más fotos retro que la pareja compartió en sus redes Archivo

“Mi marido es una fuente constante de inspiración para mí y tiene una ética de trabajo impecable. En el rodaje tuve fe ciega en la preparación de mi personaje y estaba llena de coraje porque lo tenía enfrente. Él es mi lugar más seguro del mundo”, reconoció la propia Roberts durante un acto promocional de Secret in Their Eyes. Si bien la pareja no tiene problemas en compartir trabajo, la actriz reconoció que algo cambia en ella cuando Moder está presente: “Hay una comodidad en trabajar juntos, pero también un poco de pánico, es una buena combinación. Pánico o terror porque la persona a la que más quiero impresionar me está viendo”.

LA NACION

Temas Julia Roberts