Conflicto estilo años 90: Natalia Denegri llevará a la justicia a Jacobo Winograd por calumnias e injurias

30 años después de haber saltado a la fama por el caso Coppola, Natalia Denegri y Jacobo Winograd volvieron a compartir una noticia. Es que el personaje más mediático de aquellos tiempos habló sobre la ahora productora en un programa de televisión y sus expresiones no fueron del todo amables.

Cansada de los agravios, Denegri llamó a su abogado para iniciar acciones legales contra su excompañero de escándalo.

Todo comenzó cuando a Jacobo visitó el programa de América de Mariano Yezze, Estamos a Tiempo, y el conductor le preguntó por Denegri y el derecho al olvido, una causa en la que la exmediática está embarcada hace años. De inmediato, las palabras de Winograd comenzaron a brotar: “Yo la conozco a Natalia Denegri más que vos. Mejor que vos. No es periodista, no es productora, no ganó 22 premios. Tiene un señor poderoso que la banca. Vamos a hablar claro. Yo no vengo a mentir acá”, disparó.

Convocado por Intrusos en el Espectáculo, Juan Manuel Dragani, abogado de Denegri, explicó la intención de su defendida. “En rigor de la verdad, a Natalia la sorprendieron los dichos de Jacobo, que fueron realmente gravísimos. No entendemos la causa por la cual se dirigió a Natalia de esa forma”, explicó.

“Natalia recordemos que tiene una carrera exitosa en Estados Unidos, ganó un montón de premios Emmy producto de su trabajo como conductora en la televisión americana y recordemos que es uno de los mayores galardones que entrega los Estados Unidos”, aclaró el letrado, y sobre la vida personal de su defendida, aseguró: “ está muy bien casada hace más de 20 años con Daniel , que es un empresario gastronómico”.

Luego de explicar que el derecho al olvido es una acción que su defendida tiene ganada en primera instancia y espera una resolución de la Corte Suprema, Dragani aclaró que este nuevo conflicto va por otro carril. “Distintas son las expresiones calumniosas, injuriosas y falaces de Jacobo Winograd que sin lugar a dudas lo tipifica en un lugar de una comisión de un delito de calumnias e injurias . Está diciendo cosas que no son reales”, aseguró.

Cuando Marcela Tauro intervino para explicar que Jacobo es así, y que suele tener ese tipo de reacciones, el letrado fue contundente: “Yo no me puedo sustentar en que Jacobo es así. Jacobo que sea como quiera en su ámbito privado pero cuando se va a expresar en un medio, sabiendo la repercusión que van a tener sus dichos, tiene que ser extremadamente cuidadoso. No podés decir mentiras, calumniar o injuriar. De hecho después se retractó, que lo haga ante la justicia”, aseguró. Luego, explicó que Natalia puede ir por el lado penal y por el lado civil y que eso lo van a analizar en las próximas horas.

Winograd ya accedió al pedido de disculpas

Luego de su aparición televisiva, Winograd le envió a Denegri un mensaje pidiéndole disculpas. “Es una joda que me salió mal. No lo pude aclarar después. La conozco mucho a Natalia Denegri. Le tengo un enorme cariño. Viví muchas cosas con ella . Lo que le hicieron a ella, era muy joven. Hoy quiero decir que me siento orgulloso porque siempre fui amigo de ella y la quise. La carrera que hizo en Estados Unidos, los dos hijos hermosos que tiene, el matrimonio que tiene con su marido, los premios que ganó... Que estudió, evolucionó. Yo no puedo creer la carrera que hizo esta chica”, explicó el mediático.

Jacobo Winograd se desdijo prácticamente por completo Gentileza JW

“Después de todo lo que padeció, lo que sufrió, lo que luchó, realmente chapeau, me saco el sombrero. Le pido disculpas si se entendió mal, a Natalia más que a nadie, y decir que nada que ver, que le tengo mucho cariño”, completó, dijo que “tienen la misma camiseta en contra de la corrupción”, y que nunca intentó ofenderla. Sí, todo lo contrario a lo que dijo días atrás

En la causa de Natalia Denegri contra Google, la exmodelo reclama que se aplique el “derecho al olvido” y que el buscador desindexe contenidos de TV y fotos protagonizados por ella en la década del 90 cuando fue uno de los personajes de la causa judicial fraguada contra Guillermo Cóppola, acusado falsamente de tráfico de drogas.

Denegri apareció en programas de TV en la década del 90, junto con una también muy joven Samanta Farjat. Ambas eran las testigos principales de la causa contra Coppola, que fue preso acusado de tener drogas en un jarrón. A la postre se comprobó que se trataba de una causa armada, Coppola fue sobreseído y el juez federal de Dolores Hernán Bernasconi y su secretario, que llevaban la causa, fueron condenados.