Un confuso escrache a Mica Tinelli en el Bafweek

15 de agosto de 2019 • 16:02

Ayer por la noche, Micaela Tinelli presentó la nueva colección de su marca Ginebra en el Bafweek, la tradicional semana de la moda en Buenos Aires. Como siempre, todo el clan Tinelli estuvo presente acompañando a la joven emprendedora pero algo inesperado opacó la gran noche.

¿Qué pasó? Una modelo trans llamada Cristina Espíndola irrumpió en medio del desfile con un cartel que decía: "Yo también soy modelo". Tras un gran revuelo, la protagonista del escrache habló en Confrontados, por Canal 9, y explicó los motivos que la llevaron a hacerlo: "Esto no fue un escrache ni a los Tinelli, ni a la marca. Es más, me encanta lo que hace Mica. Hace años que la vengo peleando en el mundo de la moda y siempre me discriminan. Simplemente fui a hacerme escuchar. Quería hacerlo en una marca conocida para que mi mensaje pudiera viralizarse".

Luego, contó con lujo de detalles cómo fue la irrupción: "Tenía un precinto vip porque conozco a varios vestuaristas y estilistas que estaban trabajando en el back. Me senté en la segunda fila y cuando vi la oportunidad me mandé. Sabía que la seguridad me iba a sacar, pero, por suerte, me dejaron hacer la pasada. No tuve intención de hacerle daño a Mica porque sé lo que cuesta armar un desfile".

Al finalizar el evento, Micaela Tinelli no se quedó callada y dio su versión de los hechos: "No estoy enojada, ni me molestó lo que hizo. Si me hubiese pedido desfilar, hubiera estado más que bien. Estoy a favor de la diversidad y entiendo que se quiso expresar", advirtió la empresaria poniendo paños fríos.

Al escuchar los dichos de Mica, la modelo trans reaccionó: "No es fácil llegar a ella. Es más, le mande mensajes y nunca respondió".