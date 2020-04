Bruce le rapó la cabeza a su hija Tallulah, en plena cuarentena y lo registró en video Crédito: Instagram

Bruce Willis y su exmujer, Demi Moore, están atravesando juntos la cuarentena por la pandemia del coronavirus, con sus tres hijas (Rumer, Scout LaRue y Tallulah), la actual esposa del actor, Emma Heming, y sus otras dos hijas, Mabel Ray y Evelyn Penn. El novio de Tallulah, el realizador Dillon Buss, también está con ellos.

Según las imágenes compartidas por la familia en las redes sociales, todos sus integrantes mantienen una excelente relación y decidieron transitar las jornadas de aislamiento social bajo un mismo techo, y divertirse con diferentes actividades .

En su cuenta de Instagram, Tallulah, de 26 años, hija de Willis con Moore, compartió un video en el que muestra cómo su padre le rapó la cabeza en un día de la cuarentena. La joven, hasta ese momento, lucía el cabello corto y de color azul, y ahora está más parecida que nunca a su madre. Recordemos que Demi se rapó para la película de 1997, Hasta el límite, la cinta bélica de Ridley Scott que la tenía como protagonista indiscutida.

Willis y Moore se divorciaron hace dos décadas, pero lograron resignificar su vinculo y ahora son grandes amigos. De hecho, cuando el actor de Duro de matar -quien se casó en 2009 con Heming, también actriz-, renovó los votos con su mujer, invitó a Demi a la ceremonia .

"Creo que Bruce tenía miedo al principio por nuestra separación, porque pensó que expresaría mi enojo y cualquier reclamo sobre nuestro matrimonio dificultándole el acceso a nuestras hijas, pero no lo hice, y él tampoco. No fue fácil al principio, pero pudimos concentrarnos en la familia que formamos, y eso le dio a las niñas un ambiente amoroso y contaron con un gran apoyo", escribió Moore en su autobiografía, Inside Out.