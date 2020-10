Coronavirus: dio positivo Mario Pereyra, el líder de la radio en Córdoba

Pereyra está internado con "buen pronóstico". Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 12:46

CORDOBA.- Mario Pereyra, accionista de Cadena 3 en Córdoba y conductor del programa Juntos, dio positivo de coronavirus. Está internado bajo supervisión médica en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba. La noticia de su contagio se convirtió en tendencia en Twitter a nivel nacional. La radio tiene 34 frecuencias en todo el país, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana al comienzo de su programa, Juntos, a las 8 -líder en las AM de Córdoba desde hace décadas- se comunicó la noticia. "Mario ha dado positivo de Covid. Mario tiene coronavirus". Por su edad, 77 años, y ser grupo de riesgo por problemas preexistentes, conducía el programa desde su casa desde el inicio de la cuarentena; no asistía a la radio en ningún horario.

Cada jornada iban al estudio montado en el domicilio de Pereyra la locutora Geo Monteagudo y el técnico Cristian López, quienes están aislados y serán hisopados. Pereyra, quien es también director artístico de Cadena 3, tuvo fiebre en las últimas horas, aunque el pronóstico es "bueno", según indicaron desde la emisora.

Pereyra es muy crítico del kirchnerismo. En una entrevista con LA NACION en agosto afirmó: "Como estamos hoy vamos mal. Ojalá el peronismo cambie, que no exista el viejo peronismo, que sea un elemento aglutinante para el bien; que la juventud sepa conversar, dialogar y no moverse de prepo, no con odio. Si estas ideas siguen prevaleciendo, la Argentina no tiene cambio".

Durante la gestión de Mauricio Macri se mostró afín al expresidente, con quien incluso compartió reuniones privadas. En 2018 había anunciado su retiro después de 35 años al frente de Juntos, pero terminó quedándose.

"Ahora estoy con que el año que viene, pero no sé. Es que llega un momento en que me pregunto: "¿qué más doy?". Este año apuesto a un programa entretenido, con mucha pasión. Capaz que a fin de año digo 'un añito más', no lo sé", admitió ante este diario.

Los allegados a Pereyra indicaron a este medio que extrañó que se haya contagiado porque es muy obsesivo con los cuidados. Incluso en su casa tiene termómetro digital para medir la fiebre a quien llega, alcohol en gel, todos las medidas de precaución. Desde que en Córdoba se autorizaron los restaurantes, solía salir a comer.

