Coronavirus: Fernanda Arena ya está en su casa pero deberá seguir aislada

1 de julio de 2020 • 16:39

Cuando la periodista de C5N Fernanda Arena dio positivo de Covid-19 tras realizarse un hisopado , se activó el protocolo y debió ir a un hotel de la zona de Palermo para cumplir con el aislamiento obligatorio. Esta mañana pudo volver a su casa, donde vive sola, aunque deberá continuar en cuarentena estricta durante una semana más.

"Me siento mucho mejor. El miércoles de la semana pasada empecé con dolor de garganta, tenía la amígdala inflamada y pensé que era un cuadro de anginas, como me suele suceder en esta época del año. Tenía fiebre y el jueves se sumó un dolor muscular que nunca había sentido, y dolor de cabeza. Entonces llamé por teléfono y se activó el protocolo. Perdí el olfato recién hace dos días. Y el gusto un poco, pero no del todo", detalló.

Arena explicó que no sabe dónde pudo haberse contagiado. "No tengo idea porque cumplía con todas las medidas de seguridad. Pensé con quiénes había tendido contacto. El viernes 19 de junio fui por última vez a C5N y cinco días después tuve los primeros síntomas. Es difícil tratar de trazar esa ruta de posible contagio, quizá fue en el supermercado agarrando el carrito".

La periodista también contó que el hotel en el que estuvo funcionaba como un sanatorio y tenía prohibido salir de la habitación. "El protocolo en CABA establece que si te hacen el hisopado no podés volver a tu casa hasta no saber que te dio negativo. Como fue positivo, me lo dieron el sábado a la tarde, tuve que seguir en el hotel. Por suerte ya estoy en casa y me siento mejor".