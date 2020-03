Coronavirus: Flor Vigna compartió una profunda reflexión, entre lágrimas

La bailarina hizo un video a corazón abierto y escribió un sentido texto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de marzo de 2020 • 15:06

Flor Vigna publicó un video en su Instagram donde se mostró en primer plano llorando , y escribió un sentido texto con respecto a sus reflexiones en estos días de cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus . La bailarina tuvo un momento de introspección en su casa y compartió con sus seguidores una profunda reflexión .

Durante estos días de aislamiento, Vigna publicó profundas frases en sus redes sociales, y hoy decidió dar un paso más y hacer un posteo en primera persona: en el video al principio se la ve sensibilizada, con las lágrimas a punto de brotar, y luego muestra un primer plano de sus ojos cuando quiebra en llanto.

" Ojos: perdón , a veces los dejo ver pero no observar. Dejo entrar información, colores, objetos, entre otras cosas, pero no doy lugar a apreciar . Ojos, son dos ventanas buchonas de mi bien o mi malestar. Ustedes dos son tan transparentes, que a veces los quiero tapar, para evitar que otros me puedan descifrar", expresa en el texto.

Más adelante le pidió a sus seguidores que valoricen más la cotidianidad, tanto en familia como en soledad, y que tengan en cuenta que todo puede cambiar de un día para el otro: "Ojos, perdón por esperar una pandemia mundial para darme cuenta de que con ustedes puedo volar . Hoy me doy cuenta de que quiero ver las cosas desde otro lado , hoy empiezo a mirar".

Sobre el final, la actriz de la obra teatral Una semana nada más asegura que está decidida a estar más centrada en el presente: "Les daré más tiempo para contemplar, más atención para valorar, y más amor para conectar".

Recordemos que el 2019 fue un año muy movilizante para Vigna, quien se separó de Nicolás Occhiato, tras cinco años de relación y luego ambos se enfrentaron en la final del "Súper Bailando", donde el joven conductor se consagró como ganador del programa.